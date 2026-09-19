i Jannik Schuster überzeugt in der Premier League. IMAGO/Every Second Media "Er war brillant" Man of the Match – ÖFB-Juwel überragt gegen Chelsea Jannik Schuster spielt beim 3:0 von Brentford gegen Chelsea groß auf, bereitet einen Treffer vor – und wird anschließend von seinem Trainer gefeiert. Von Sport Heute 19.09.2026, 11:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst drei Spiele in der Premier League – und schon eine ganz große Auszeichnung für Jannik Schuster. Der Österreicher avancierte beim 3:0-Heimsieg von Brentford gegen Chelsea zum Mann des Abends und bekam dann von seinem Trainer und Kapitän Sonderlob.

Der ÖFB-U21-Teamspieler stand über die gesamten 90 Minuten auf dem Platz, überzeugte in der Defensive und leitete auch offensiv den Sieg ein. In der 61. Minute bereitete der Innenverteidiger das 1:0 durch Anthony vor.

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Thiago (83.) und Carvalho (90.+4) machten den überraschend deutlichen Erfolg perfekt. Für seine Leistung wurde Schuster anschließend zum Man of the Match gewählt.

Trainer schwärmt von Schuster

Brentford-Coach Keith Andrews geriet nach dem Schlusspfiff regelrecht ins Schwärmen. "Er war brillant", lobte er den 20-Jährigen auf den vereinseigenen Kanälen.

Besonders beeindruckt zeigte sich Andrews davon, wie abgeklärt Schuster trotz seiner geringen Premier-League-Erfahrung bereits auftritt. "Charakter, Aggression, wie er das Spiel liest ... er verdient eine besondere Erwähnung, er war herausragend."

"Deshalb überrascht mich das nicht"

Aktuell profitiert Schuster von der Verletzung von Kapitän Nathan Collins und übernimmt dessen Platz in der Innenverteidigung. Doch auch der Ire selbst sieht die starken Auftritte seines jungen Vertreters keineswegs als Zufall.

"Er versteht das Spiel. Was mir gefällt: Er ist lernbereit und gibt auch selbst etwas zurück. Er hat sich abseits des Spielfelds super integriert. Das ist sehr wichtig, wenn man zu einer neuen Mannschaft kommt. Deshalb überrascht mich das nicht."