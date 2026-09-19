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Augsburg-Tormann Finn Dahmen musste sich behandeln lassen.
Augsburg-Tormann Finn Dahmen musste sich behandeln lassen.
IMAGO/Nordphoto
Behandelt, er spielte weiter

Schock-Szene um deutschen Team-Tormann

Schreckmoment für Finn Dahmen. Der Keeper, den Jürgen Klopp in seinen XXL-Kader des deutschen Teams berufen hatte, musste sich behandeln lassen.
Sport Heute
Von Sport Heute
19.09.2026, 19:35
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Schreckmoment um Finn Dahmen! Der deutsche Team-Tormann sorgte bei Augsburgs 2:3-Niederlage gegen Werder Bremen plötzlich mit einer heftigen Schwellung am rechten Unterarm für Aufsehen. Die TV-Bilder waren nichts für schwache Nerven.

3:2-Sieg! Grüll leitet mit Tor Bremen-Aufholjagd ein

In der 81. Minute griff sich der 28-Jährige an den Arm und entdeckte die ungewöhnlich große Beule. Dahmen signalisierte sofort zur Augsburger Bank, dass er behandelt werden müsse. Schiedsrichter Bastian Dankert unterbrach die Partie.

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Am Spielfeldrand wurde die betroffene Stelle sofort gekühlt. Nach einer kurzen Pause konnte Dahmen tatsächlich weitermachen. Was die heftige Schwellung ausgelöst hatte, ist aktuell noch nicht bekannt.

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    Für Augsburg wurde es danach auch sportlich bitter. Niclas Füllkrug traf in der 86. Minute zum 2:2, Mitchell Weiser sorgte in der dritten Minute der Nachspielzeit für den 3:2-Sieg von Werder. Davor hatte ÖFB-Star Marco Grüll die Aufholjagd eingeleitet (66.).

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    Immerhin hatte der Schlussmann wenige Tage zuvor erfreuliche Nachrichten erhalten. Der neue deutsche Teamchef Jürgen Klopp nominierte Dahmen für die kommenden Nations-League-Spiele. Am Donnerstag trifft Deutschland auf die Niederlande.

    red,19.09.2026, 19:35
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