i Augsburg-Tormann Finn Dahmen musste sich behandeln lassen. IMAGO/Nordphoto Behandelt, er spielte weiter Schock-Szene um deutschen Team-Tormann Schreckmoment für Finn Dahmen. Der Keeper, den Jürgen Klopp in seinen XXL-Kader des deutschen Teams berufen hatte, musste sich behandeln lassen. Von Sport Heute 19.09.2026, 19:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schreckmoment um Finn Dahmen! Der deutsche Team-Tormann sorgte bei Augsburgs 2:3-Niederlage gegen Werder Bremen plötzlich mit einer heftigen Schwellung am rechten Unterarm für Aufsehen. Die TV-Bilder waren nichts für schwache Nerven.

In der 81. Minute griff sich der 28-Jährige an den Arm und entdeckte die ungewöhnlich große Beule. Dahmen signalisierte sofort zur Augsburger Bank, dass er behandelt werden müsse. Schiedsrichter Bastian Dankert unterbrach die Partie.

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Am Spielfeldrand wurde die betroffene Stelle sofort gekühlt. Nach einer kurzen Pause konnte Dahmen tatsächlich weitermachen. Was die heftige Schwellung ausgelöst hatte, ist aktuell noch nicht bekannt.

Für Augsburg wurde es danach auch sportlich bitter. Niclas Füllkrug traf in der 86. Minute zum 2:2, Mitchell Weiser sorgte in der dritten Minute der Nachspielzeit für den 3:2-Sieg von Werder. Davor hatte ÖFB-Star Marco Grüll die Aufholjagd eingeleitet (66.).

Immerhin hatte der Schlussmann wenige Tage zuvor erfreuliche Nachrichten erhalten. Der neue deutsche Teamchef Jürgen Klopp nominierte Dahmen für die kommenden Nations-League-Spiele. Am Donnerstag trifft Deutschland auf die Niederlande.