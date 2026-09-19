i Der ehemalige deutsche Kult-Stürmer Sandro Wagner hat einen neuen Job. IMAGO/STEINSIEK.CH Am Montag geht es los Es ist fix – deutscher Kult-Kicker hat einen neuen Job Sandro Wagner hat wieder einen neuen Job gefunden. Der einstige Kult-Kicker übernimmt in der zweiten deutschen Bundesliga. Von Sport Heute 19.09.2026, 17:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sandro Wagner ist zurück auf der Trainerbank! Der ehemalige Bayern-Stürmer und frühere DFB-Assistenztrainer übernimmt den deutschen Zweitligisten Hannover 96. Der 38-Jährige soll die Niedersachsen nach einem verpatzten Saisonstart wieder auf Kurs bringen.

Wagner soll bereits am Montag sein erstes Training leiten. Laut "Sky" erhält er einen Vertrag bis 2028. Beim Heimspiel gegen Bochum am Sonntag sitzen noch U23-Coach Lars Barlemann und Klub-Legende Christian Schulz auf der Bank.

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Hannover reagiert damit auf den schwachen Saisonstart. Nach nur einem Sieg aus den ersten fünf Spielen steckt der ambitionierte Klub im Tabellenkeller. Trainer Christian Titz musste deshalb bereits in der vergangenen Woche seinen Posten räumen.

Als Cheftrainer machte Wagner zunächst bei Unterhaching auf sich aufmerksam und führte den Klub in die 3. Liga. Zuletzt trainierte er den FC Augsburg, wurde dort allerdings im Dezember 2025 nach einem enttäuschenden Saisonverlauf entlassen. Davor war er von 2023 bis 2025 DFB-Assistenztrainer. Jetzt bekommt der Kult-Kicker in Hannover seine nächste Chance.