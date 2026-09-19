i Ganz großer Jubel bei Brighton. IMAGO/Shutterstock Premier League Debüt von ÖFB-Ass – Meister Arsenal kassiert Abfuhr Michael Svoboda hat sein Debüt in der Premier League gegeben. Und das in einem denkwürdigen Match: Brighton schlug Meister Arsenal klar mit 3:0. Von Sport Heute 19.09.2026, 19:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was für ein Premier-League-Debüt für Michael Svoboda! Der ÖFB-Verteidiger feierte mit Brighton einen überraschend klaren 3:0-Heimsieg gegen Englands Meister Arsenal. Für die Londoner war es die erste Niederlage der neuen Saison.

Brighton stellte bereits vor der Pause die Weichen auf Sensation. Pascal Groß brachte die "Seagulls" in der 31. Minute in Führung, Charalampos Kostoulas erhöhte unmittelbar vor der Pause auf 2:0 (45.). Chema Andres machte in der 57. Minute mit dem dritten Treffer alles klar.

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In der 86. Minute durfte dann auch Svoboda erstmals Premier-League-Luft schnuppern. Der 27-jährige Wiener wurde für die Schlussphase eingewechselt und brachte den überraschend deutlichen Erfolg gegen den englischen Meister über die Zeit.

Für den ÖFB-Verteidiger war es ein besonderer Moment nach einem schwierigen Saisonstart. Knieprobleme hatten ihn zunächst ausgebremst. Erst im Sommer war Svoboda für kolportierte fünf Millionen Euro vom italienischen Serie-B-Meister Venezia nach Brighton gewechselt.

Österreichs Tore bei der WM 2026 i ?

Bei der WM gehörte Svoboda zwar zum österreichischen Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Für den bevorstehenden Auftakt in der Nations League wurde er von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick nicht nominiert. Mit seinem Premier-League-Debüt meldete sich der Innenverteidiger nun auf der großen Bühne zurück.

Arsenal bleibt trotz der 0:3-Abfuhr vorerst auf Rang zwei und punktgleich mit Manchester City. Brighton schob sich nach dem dritten Sieg im fünften Ligaspiel zunächst auf den dritten Tabellenplatz.