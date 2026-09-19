i Die Lustenauer Austria bejubelt den Derbysieg gegen Altach. GEPA pictures Altach bleibt Letzter Aufsteiger Lustenau bejubelt Sieg im Ländle-Derby Austria Lustenau feiert in der siebten Bundesliga-Runde einen ganz wichtigen Sieg. Die Vorarlberger gewannen das Ländle-Derby gegen Altach mit 2:0. Von Sport Heute 19.09.2026, 18:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Damit schrieb der Bundesliga-Aufsteiger nach zuletzt zwei Niederlagen am Stück wieder voll an und holte den zweiten Saisonerfolg. Der bringt die Lustenauer zumindest vorübergehend auf den sechsten Tabellenplatz, der Aufsteiger hält bei acht Punkten aus sieben Spielen. Während Ländle-Rivale Altach mit drei Zählern auf dem Konto auch während der langen Länderspielpause Letzter bleibt. Sechs von sieben Bundesliga-Spielen gingen verloren.

Lustenau-Sieg im Ländle-Derby

Antonio Verinac hatte die Gastgeber im Ländle-Derby in der 36. Minute in Front gebracht, war bei einer Hereingabe von Seydou Diarra mit dem Kopf zur Stelle. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff legte Dominik Weixelbraun das 2:0 für die grüne Austria nach (45+1.). Verinac hatte für seinen Teamkollegen aufgespielt, der überlegt ins lange Eck eingeschossen. Unerwartet früh hatte Lustenau-Coach Markus Mader seinen ersten Wechsel vornehmen müssen. Er holte Anilson schon in der 29. Minute vom Feld, weil dieser bereits nach sieben Spielminuten Gelb gesehen hatte.

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Dabei hatten die Altacher noch die erste Chance im Spiel durch Patrick Greil gehabt, doch Domenik Schierl im Lustenauer Tor parierte den Abschluss aus spitzem Winkel (18.). Der vermeintliche Treffer durch Ousmane Diawara zählte in der 44. Minute nach einer Abseitsstellung von Assistgeber Greil nicht. Und auch beim vermeintlichen Treffer von Mike-Steven Bähre (68.) war die Fahne hoch gegangen.

Die Lustenauer ließen auch nach dem Seitenwechsel nicht locker, verpassten durch Diarra in der 56. Minute die Entscheidung, er haute den Ball am langen Eck vorbei.

In der Schlussphase warfen dann die Altacher noch einmal alles nach vor, doch Ousmane Diawara (74.) verpasste den Anschlusstreffer. Danach gelang nur noch Stückwerk.