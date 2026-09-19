i Die Wiener Austria im Bundesliga-Duell gegen den GAK. GEPA pictures Pleite abgewendet Späte Austria-Rettung auch gegen den GAK Die Wiener Austria zieht spät den Kopf aus der Schlinge. Beim 2:2-Remis gegen den GAK holten die Veilchen zweimal einen Rückstand auf. Von Sport Heute 19.09.2026, 21:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kang-Hee Lee erzielte erst in der 81. Minute das 2:2 für die Veilchen, Manfred Fischer hatte zuvor unmittelbar vor dem Pausenpfiff auf 1:1 gestellt, nachdem Alexander Hofleitner (15.) und Jacob Italiano (55.) die bissigen Grazer zweimal in Führung gebracht hatten. Die Wiener waren nach dem späten 2:1-Erfolg gegen Austria Lustenau am vergangenen Sonntag zum zweiten Mal zu einer Aufholjagd verdammt, nach der Punkteteilung liegen die Wiener mit sieben Zählern auf dem achten Tabellenrang, während der GAK Sechster ist.

Austria muss zweimal Führung aufholen

Austria-Coach Stephan Helm brachte beim Gastspiel in Graz abermals Neuzugang Valentino Müller, diesmal als Solo-Sechser hinter Vasilije Markovic und Fischer, hinten verteidigte Ibrahim Buhari, vorne stürmte neben Johannes Eggestein auch Kelvin Boateng, Matchwinner beim späten 2:1-Sieg gegen Austria Lustenau am Sonntag. Beim GAK stürmte etwas überraschend Marc Grosse statt des zuletzt erkrankten Daniel Maderner, in der Dreier-Abwehrkette gab Sommer-Zugang Michael Sollbauer den Abwehrchef.

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Im Liebenauer Stadion erlebten die Wiener aber schnell die kalte Dusche, mussten früh einem Rückstand nachlaufen. Hofleitner brachte den GAK nämlich nach einer Viertelstunde sehenswert in Führung. Nach einem Zuspiel von Christopher Cvetko drehte sich Hofleitner knapp außerhalb des Sechzehners, zog ab und traf via Innenstange zum 1:0 für die Grazer.

Der Treffer zeigte Wirkung. Die Austria fand nicht recht in die Partie, wirkte anfangs ideenlos. So sorgten ein Boateng-Heber (21.) und ein zu zentraler Buhari-Abschluss (28.) kaum für Gefahr. Der Ausgleich gelang Kapitän Fischer dann unmittelbar vor der Pause (45.). Zuvor hatte Boateng den Ball gut sichern können, für den Mitspieler aufgelegt.

Doch kurz nach Wiederbeginn schlug es wieder im Gehäuse von Samuel Sahin-Radlinger ein, erzielte Italiano in der 55. Minute das 2:1 für die Grazer. Bei der Flanke von Christian Lichtenberger segelte Taeseok Lee unter dem Ball durch, Italiano schloss dahinter stehend ab.

Die größten Austria-Spieler aller Zeiten i ?

Erst in der Schlussphase wurde die Austria wieder gefährlich. Und kam in der 81. Minute zum 2:2-Ausgleich durch den zuvor eingewechselten Lee, der volley an der zweiten Stange abzog. Genau zu einem Zeitpunkt, als die Grazer ungeordnet waren, weil die Einwechslung von Anthony Smits zu lange gedauert hatte, der Grazer der neuen Regel entsprechend eine Minute an der Seitenlinie warten musste.

In der hektischen Schlussphase waren dann die Steirer dem Sieg näher gewesen. Denn nach einem Grosse-Kopfball, den Sahin-Radlinger parierte, verzog Sollbauer (85.).