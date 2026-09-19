i Der legendäre Bundesliga-Co-Trainer Peter Hermann ist tot. imago/MIS Peter Hermann Gewann mit Bayern alles – Trauer um Bundesliga-Legende Ganz große Trauer im deutschen Fußball. Peter Hermann, legendärer Co-Trainer unter anderem bei Bayern München, ist im Alter von 74 Jahren verstorben. Von Sport Heute 19.09.2026, 21:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der deutsche Fußball trauert um Peter Hermann. Der langjährige Bundesliga-Co-Trainer ist im Alter von 74 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Wie Bayer Leverkusen mitteilte, erlag Hermann den Folgen der Nervenkrankheit ALS.

Hermann gehörte über Jahrzehnte zu den bekanntesten Gesichtern auf den Trainerbänken der deutschen Bundesliga. Obwohl er meist im Hintergrund arbeitete, genoss der Deutsche als Co-Trainer einen hervorragenden Ruf und arbeitete mit Top-Trainern zusammen.

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Er gewann mit den Bayern das Triple

Besonders eng war Hermann mit Jupp Heynckes verbunden. Gemeinsam arbeiteten sie unter anderem bei Bayer Leverkusen, Schalke 04 und Bayern München. Den größten Erfolg feierte das Duo 2013, als die Bayern das historische Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League holten.

In seiner langen Laufbahn war Hermann auch für den Hamburger SV, Nürnberg, Fortuna Düsseldorf und Borussia Dortmund tätig. Zudem arbeitete er für den DFB mit mehreren Nachwuchs-Nationalmannschaften. Mehrfach sprang er als Interimstrainer ein, seine bevorzugte Rolle blieb jedoch die des Assistenten.

Seinen letzten Trainerjob hatte Hermann 2022 bei Borussia Dortmund. In den vergangenen Jahren zog er sich aufgrund seiner Erkrankung zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück. Nun ist der langjährige Bundesliga-Trainer im Alter von 74 Jahren verstorben.