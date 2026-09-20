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Young Violets gegen Rapid II
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Zweite Liga

Austria gewinnt kleines Wiener Derby gegen Rapid 4:1

Die Young Violets fertigten Rapid II am Sonntag im Zweitliga-Derby mit 4:1 ab und halten bereits bei doppelt so vielen Punkten.
Sport Heute
Von Sport Heute
20.09.2026, 12:38
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Deutliche Verhältnisse bei den Amateuren der Wiener Großklubs! Die Young Violets, die Talentschmiede der Wiener Austria, siegte im kleinen Derby gegen Rapid II in der siebenten Runde der zweiten Liga mit 4:1.

Bruno Jerabek (14.), Noel Polonkai (48.) stellten die Weichen auf Heimsieg der "Veilchen". Nicolas Jozepovic (52.) konnte verkürzen. In der Schlussphase sorgte Illia Menshykov (83., 90.+2) mit einem Doppelpack für deutliche Verhältnisse.

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Die Young Violets schieben sich mit dem vierten Saisonsieg und zwölf Punkten auf Rang fünf vor. Die Rapidler halten hingegen weiter bei erst sechs Punkten und sind damit an 14. Position. Nur Hertha Wels mit vier Zählern und Kapfenberg mit drei liegen dahinter.

Mehr folgt.

red,20.09.2026, 12:38
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