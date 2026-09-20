i Felix Bacher IMAGO/Kirchner-Media ÖFB-Debütant Vor Rangnick-Premiere! Bacher mit nächster Lyon-Gala Felix Bacher reist mit einem Erfolgserlebnis erstmals zum ÖFB-Team. Der Tiroler spielt beim 4:0-Sieg von Lyon gegen Rennes durch. Von Sport Heute 20.09.2026, 11:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Besser könnte die erste Einberufung ins Nationalteam für Felix Bacher kaum kommen. Der 26-Jährige ist bei Olympique Lyon weiterhin gesetzt und stand auch am fünften Spieltag der Ligue 1 über die komplette Spielzeit auf dem Platz.

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Gegen Stade Rennes sorgte Lyon früh für klare Verhältnisse. Ernest Nuamah traf in der siebten und 30. Minute doppelt. Zachary Athekame legte unmittelbar nach der Pause nach, Corentin Tolisso besorgte in der 76. Minute den 4:0-Endstand.

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Damit bleibt Bacher auch persönlich ungeschlagen, wenn er für Lyon auf dem Platz steht. In allen fünf Ligaspielen gehörte der Tiroler zur Startelf. "OL" hält nach drei Siegen und zwei Remis bei elf Punkten und liegt auf Rang zwei.

Auch international läuft es für Bacher und seinen neuen Klub. Unter der Woche feierte Lyon in der Europa League einen 2:1-Erfolg gegen Anderlecht. Rennes hatte beim 0:0 gegen Sturm Graz hingegen Punkte liegen gelassen.

Für Bacher geht es nun zu einer Premiere. Teamchef Ralf Rangnick nominierte den Verteidiger erstmals für das österreichische Nationalteam. Mit reichlich Spielpraxis und ohne Liga-Niederlage im Gepäck reist der Tiroler zum ÖFB-Lehrgang.