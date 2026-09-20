i Kylian Mbappe und Ester Exposito Reuters Netflix-Star Ester Exposito Untreue-Gerüchte! Mbappe-Freundin rechnet ab Ester Exposito wehrt sich gegen Gerüchte über ihre Beziehung mit Kylian Mbappe. Besonders falsche Untreue-Vorwürfe setzen der Schauspielerin zu. Von Sport Heute 20.09.2026, 10:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit ihre Beziehung mit Real-Star Kylian Mbappe öffentlich ist, steht Ester Exposito noch stärker im Rampenlicht. Die 26-jährige spanische Schauspielerin berichtet nun, wie sehr Falschmeldungen und persönliche Angriffe im Netz ihren Alltag verändert haben.

"Gerüchte gehören mittlerweile zum Alltag", erzählt Exposito im Interview mit dem Radiosender "Cadena SER". Jeder könne Behauptungen verbreiten und ihr Gesicht ungefragt dafür verwenden. "Wir sind dem völlig schutzlos ausgeliefert", kritisiert sie.

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Besonders im vergangenen Sommer sei die Situation eskaliert. Exposito spricht von "wirklich fiesen Sachen" und manipulierten Informationen. Darunter befanden sich auch erfundene Untreue-Vorwürfe rund um ihre Beziehung mit Mbappe. Für die Schauspielerin seien das "absurde Erfindungen", die ihre Würde angreifen würden.

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Auf jedes einzelne Gerücht reagieren will die Spanierin dennoch nicht. "Ich kann nicht mein halbes Leben damit verbringen, alles zu dementieren", erklärt sie. Schweigen dürfe allerdings keinesfalls als Bestätigung der kursierenden Geschichten verstanden werden.

Inzwischen hat Exposito für sich eine klare Grenze gezogen. Sie vertraue darauf, dass Menschen nicht jede Behauptung im Internet ungeprüft glauben. Nach den zahlreichen Meldungen der vergangenen Monate wollte sie die Vorwürfe nun aber nicht mehr völlig unkommentiert stehen lassen.