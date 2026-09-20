i Andrija Radulovic GEPA pictures Ried schlägt WAC 4:1 3:3! Rapid-Leihspieler schießt LASK von Tabellenspitze "Joker" Andrija Radulovic entreißt dem LASK mit Hartberg den sicher geglaubten Sieg und sorgt vor der Länderspielpause für eine Rapid-Tabellenführung. Von Sport Heute 20.09.2026, 16:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

2:0-Pausenführung, 3:1 voran in Minute 72 – dann entglitt Doublesieger LASK am Sonntag in der siebenten Runde der Bundesliga das Gastspiel bei Hartberg doch noch. Die Linzer kamen bei Ex-Trainer Markus Schopp in der Oststeiermark nicht über ein 3:3 hinaus.

Eine Woche nach der 1:2-Niederlage gegen Sturm blieb der Meister damit erneut ohne Sieg und verlor vor der dreiwöchigen Länderspielpause die Tabellenführung an Rapid.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Hauptverantwortlich dafür zeichnete ausgerechnet ein Rapidler im Dress der Hartberger: Andrija Radulovic. Die Leihgabe wurde nach desaströser erster Hälfte von Coach Schopp zur Pause gemeinsam mit Jed Drew eingewechselt. Das Duo sollte dem Spiel seinen Stempel aufdrücken.

Radulovic glänzte mit einem Doppelpack (46., 72.), Drew sorgte für den Ausgleich (77.). Der Australier hatte zuvor auch einen Assist beigesteuert, Radulovic wiederum revanchierte sich mit der Vorarbeit zum 3:3.

Österreichs Tore bei der WM 2026 i ?

Der LASK hatte zuvor das Spiel lange unter Kontrolle gehabt. Tore von Sascha Horvath (7.) und Neo-Teamspieler Christoph Lang (30.) hatten für scheinbar klare Verhältnisse gesorgt, Andres Adrade (58.) zwischenzeitlich auf 3:1 gestellt.

Der LASK ist zwei Punkte hinter Rapid Zweiter. Hartberg liegt mit acht Punkten an sechster Stelle.

LASK-Trainer Didi Kühbauer war augenscheinlich sauer und im Sky-Interview einsilbig: "Ich bin nicht zufrieden. Es war einfach nicht gut."

Ried feiert Schützenfest

Punktegleich dahinter Siebenter ist die SV Ried auch dank einer 4:1-Gala im Parallelspiel gegen den desolaten Wolfsberger AC. Die Oberösterreicher machten mit den verunsichert agierenden Gästen von Beginn an kurzen Prozess.

Ante Bajic (3.), Evan Eghosa (9.) und Stefan Schwab (40., Elfmeter) sorgten für lange Gesichter beim Tabellen-Vorletzten. Der WAC schlittert immer tiefer in die Krise, liegt mit Trainer Thomas Silberberger zur Länderspielpause mit fünf Punkten nur mehr zwei Zähler vor Schlusslicht Altach.

In der Schlussphase traf der schwedische Neuzugang Isaac Kiese Thelin (81.) noch für Ried, WAC-Youngster Matteo Kitz (89.) betrieb mit dem 1:4 Ergebniskosmetik.

Die Bundesliga im "Heute"-Datencenter