i Michael Olise und Jamal Musiala auf der Wiesn in München. "screenshot" ÖFB-Star mit schwangerer Frau Bayern-Superstar mit kuriosem Wiesn-Auftritt Bayern-Star Michael Olise sorgte beim traditionellen Wiesn-Besuch der Münchner mit seinem ungewöhnlichen Outfit für Gesprächsstoff. Von Sport Heute 20.09.2026, 16:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwischen Lederhosen, Dirndln und Maßkrügen war Michael Olise kaum zu übersehen. Der 24-Jährige erschien am Sonntag mit seinen Bayern-Kollegen auf dem Oktoberfest – kombinierte seine Tracht allerdings mit einer knallblauen Strickmütze und dunkler Sonnenbrille.

Und die Kopfbedeckung hat es in sich. Olise trug das seltene Modell "Blue & Purple Cross Patch Cashmere Beanie" der Luxusmarke Chrome Hearts. Die Mütze aus 100 Prozent Kaschmir wird auf Zweitmärkten im Internet teilweise für bis zu 3.500 Euro angeboten.

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Olise schleicht an Kameras vorbei

Während sich Stars wie Harry Kane oder Bayern-Urgestein Uli Hoeneß für Fotos mit der Maß in Szene setzten, hielt sich Olise einmal mehr lieber im Hintergrund.

Nach der Ankunft auf der Münchner Theresienwiese ging der Franzose an Teamkollegen und Kameras vorbei direkt in den ersten Stock der Käfer-Schenke. Die Haare tief ins Gesicht gezogen, dazu Sonnenbrille und blaue Mütze – der medienscheue Offensivstar versuchte offensichtlich, möglichst wenig Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Das passt zu seinen jüngsten öffentlichen Auftritten. Erst am Freitag hatte Olise ein Interview nach seiner Wahl zum Spieler des Spiels abgelehnt. Zuvor sorgte er bereits mit äußerst knappen Antworten nach der Partie gegen Bodö/Glimt für Gesprächsstoff.

Laimer erwartet zweites Kind

Für einen weiteren Hingucker beim Wiesn-Besuch sorgten Konrad Laimer und seine Frau Ines-Sarah. Das Paar erwartet sein zweites gemeinsames Kind. Im Dezember 2024 kam bereits ihre Tochter zur Welt. Laimer und seine Frau sind seit 2013 ein Paar, im Juni 2023 heirateten sie in der Nähe von Florenz.

Bayern-Boss scherzt über Olise

Bayern-Präsident Herbert Hainer nahm die zurückhaltende Art seines Stars mit Humor. "Wenn er ein oder zwei Maß Bier getrunken hat, dann wird er sicherlich ein bisschen lockerer!"

Gleichzeitig verteidigte der 72-Jährige den Franzosen: "Wobei man ja immer eins dazu sagen muss: Er ist auch ein lockerer Typ, er zeigt es nur nicht so in der Öffentlichkeit. Aber wir haben ihn auch fürs Fußballspielen geholt und nicht für die Unterhaltung. Aber insgesamt, wenn man so mit ihm privat zusammen ist, ist er schon ein lockerer Kerl."