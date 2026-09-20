i Mourinho sauer beim 1:2 im Madrid-Derby. EPA Barcelona zieht davon Rot als Anfang vom Ende! Mourinho patzt im Madrid-Derby Atletico ringt Real im Madrid-Derby mit 2:1 nieder. Jose Mourinho war ordentlich bedient. In der Tabelle zieht Barcelona davon. Von Sport Heute 20.09.2026, 18:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Viel Kampf, viel Emotion, eine Rote Karte – und am Ende ein verdienter 2:1-Sieg für Atletico Madrid im Stadtduell gegen Real Madrid. Jose Mourinho stand am Ende mit leeren Händen im Stadt-Derby da. Ausschlaggebend für den Sieg der Rojiblancos war ein Platzverweis von Dean Huijsen (52.) nach einem Foul als letzter Mann.

Alejandro Grimaldo verwertete den Elfmeter (53.), Jonathan David erhöhte (59.) wenig später auf 2:0. Danach dominierte das Heimteam, ließ jedoch eine aussichtsreiche Möglichkeit aus – so kamen die Königlichen durch Antonio Rüdiger (89.) nach einem Freistoß noch zum Anschlusstreffer. Die Schlussoffensive von Real blieb allerdings aus.

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Barcelona profitiert

Barcelona ging als großer Sieger des Madrid-Derbys hervor: Weil Real (15 Punkte) verlor, schob sich Atletico (16 Punkte) in der Tabelle an den Königlichen vorbei und liegt nun auf dem zweiten Platz. Barcelona, das am Vortag gegen Sevilla mit 3:1 gewann, baut die Tabellenführung aus und führt die Liga jetzt mit vier Punkten Vorsprung an.

Platzverweis bringt Derby zum Kippen

Beim 244. Stadtduell zwischen den beiden Madrider Rivalen geht es von Beginn an ordentlich zur Sache. Spielerische Höhepunkte bleiben zunächst Mangelware, dafür langt Atletico kräftig hin. Allein in der ersten Hälfte begeht das Heimteam zehn Fouls. Drei Gelbe Karten werden verteilt – eine davon sieht Atletico-Coach Diego Simeone.

Nach der Pause nimmt die Partie richtig Fahrt auf. Dean Huijsen bringt seinen Gegenspieler im Strafraum zu Fall und sieht zunächst Gelb. Doch der VAR schaltet sich ein – nach Überprüfung der Szene wird die Verwarnung zurückgenommen und Huijsen vom Platz gestellt.

Den fälligen Elfmeter verwandelt Grimaldo eiskalt. Er schickt Thibaut Courtois ins falsche Eck und bringt Atletico in der 53. Minute mit 1:0 in Führung. Mit einem Mann mehr übernehmen die Hausherren endgültig die Kontrolle. Nur sechs Minuten später setzt Giuliano Simeone Jonathan David in Szene, der auf 2:0 erhöht.

Real gibt sich allerdings nicht geschlagen. In der 89. Minute sorgt Antonio Rüdiger nach einer Standardsituation mit dem Anschlusstreffer noch einmal für Spannung.