i Salzburg feiert die späten Treffer. GEPA pictures Traumhafter Volley-Treffer Salzburg besiegt Sturm im Topspiel dank später Tore Red Bull Salzburg bleibt in dieser Saison zu Hause eine Macht. Die Bullen gewinnen das Topduell gegen Sturm Graz mit 3:0. Von Sport Heute 20.09.2026, 18:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sturm Graz gab lange den Ton an – und knickte gegen Salzburg dann doch spät ein. Nikolas Veratschnig (71.), Kevin Boma (76.) und Aboubacar Camara (83.) sorgten im fünften Heimspiel der Saison für den fünften Salzburger Sieg. Die Heimstärke des Teams von Danny Röhl bleibt in der Saison weiterhin der große Trumpf. Für die Steirer ist es nach der Niederlage gegen Rapid der nächste kleine Rückschlag in der Saison.

Nach sieben Spielen stehen die Mozartstädter (17 Punkte) bei fünf Siegen und zwei Unentschieden – und schoben sich durch den Sieg vorbei an Meister LASK (16 Punkte) auf den zweiten Tabellenplatz. Die Oberösterreicher ließen am Sonntag gegen Hartberg Punkte liegen, spielten 3:3. Sturm Graz verliert durch die Niederlage den Anschluss an die Tabellenspitze. Die Steirer liegen mit 11 Punkten am vierten Tabellenplatz – und haben bereits sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Rapid.

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Sturm dominiert über 60 Minuten

Dabei waren die Grazer lange die tonangebende Mannschaft – konnten ihre Überlegenheit auf dem Platz aber nicht in Zählbares ummünzen. Bis in die zweite Halbzeit waren Torchancen Mangelware – richtig gefährlich wurde es in der ersten Halbzeit nur ganz selten. Axel Kayombo (21.) vergab slapstickhaft alleine vorm Tor. Drei Minuten später rettete nach einer abgerissenen Flanke die Stange Sturm vor dem Rückstand.

Auch nach dem Seitenwechsel hatte Sturm zunächst mehr vom Spiel. Die Grazer machten Druck, konnten ihre Überlegenheit aber nicht in Tore ummünzen. Das rächte sich in der 72. Minute.

Traumhafter Salzburg-Volley

Khudyakov konnte zunächst stark parieren, Sturm bekommt den Ball anschließend aber nicht aus der Gefahrenzone. Salzburg blieb dran – schließlich landete die Kugel bei Veratschnig, der zum 1:0 abfälschte.

Nur vier Minuten später folgte der nächste Rückschlag für die Grazer. Der bereits verwarnte Heil kam gegen Veratschnig zu spät und musste mit Gelb-Rot vom Platz (76.). Salzburg schlug aus der Überzahl sofort Kapital. Beim anschließenden Freistoß war die Sturm-Abwehr nicht aufmerksam, Boma köpfte nur eine Minute später zum 2:0 ein.

Mit einem Mann mehr hatten die Salzburger in der Schlussphase deutlich mehr Räume – und Camara nutzte einen davon für das Highlight des Abends. Nach einem stark herausgespielten Angriff kam die Flanke perfekt in den Strafraum. Camara nahm den Ball per Seitfallzieher und versenkte ihn sehenswert zum 3:0-Endstand (84.).