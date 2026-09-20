i David Affengruber und Teamkollege Calvin Bassey. IMAGO/Shutterstock Tor abgefälscht ÖFB-Star Affengruber großer Pechvogel gegen Manchester Nach seinem starken Debüt gegen Liverpool wird ÖFB-Star David Affengruber im Duell mit Manchester United zum Pechvogel. Von Sport Heute 20.09.2026, 19:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Fulham und ÖFB-Star David Affengruber schaute gegen Manchester United lange alles nach einem Sieg aus – bis Matheus Cunha (89.) den entscheidenden Treffer zum 1:1-Ausgleich erzielte. Im Mittelpunkt dabei: Der österreichische Innenverteidiger. Affengruber fälschte den Abschluss des Brasilianers unhaltbar ins lange Eck ab.

Besonders bitter: Fulham hätte den Sieg gegen United dringend benötigt: Nach fünf Spielen steht das Team von Alvaro Arbeloa gerade einmal bei zwei Punkten und belegt den vorletzten Tabellenplatz – punktgleich mit dem Tabellenletzten Tottenham. Mit einem Sieg hätte sich das Team des ÖFB-Stars ins Tabellenmittelfeld vorschieben können, so ist das Team aus London weiterhin stark unter Siegzwang.

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Bis zu seiner unglücklichen Klärungsaktion machte Affengruber allerdings ein starkes Spiel. Bei seinem zweiten Einsatz in der Premier League überzeugte er mit einer starken Passquote (94 Prozent), gewann 75 Prozent seiner Zweikämpfe und überzeugte in der Defensive mit sieben Klärungsaktionen.