i Ralf Rangnick ließ Sascha Horvath lange außen vor, jetzt nominierte er den Mittelfeldspieler nach. "gepa" Nach Laimer-Verletzung Lange ignoriert – Rangnick holt LASK-Star ins ÖFB-Team Lange wurde er gefordert, jetzt ist er dabei: Ralf Rangnick nominiert LASK-Kapitän Sascha Horvath für das Nationalteam nach. Von Sport Heute 20.09.2026, 20:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt bekommt Sascha Horvath seine Chance im Nationalteam. Der 30-Jährige wird für die kommenden Nations-League-Partien gegen Israel und den Kosovo nachnominiert und ersetzt vorerst Bayern-Star Konrad Laimer im ÖFB-Kader.

Laimer zog sich eine leichte Verletzung im linken Adduktorenbereich zu und fehlt damit beim Auftakt gegen Israel am 24. September sowie drei Tage später gegen den Kosovo. Eine Rückkehr im weiteren Verlauf des Lehrgangs ist allerdings noch möglich.

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Horvath stand ursprünglich lediglich auf der Abrufliste von Teamchef Ralf Rangnick, darf nun aber doch zum Nationalteam reisen. Der Mittelfeldspieler wurde bereits seit Längerem im Nationalteam gefordert, bislang entschied sich der Teamchef jedoch gegen seine Nominierung.

Double-Kapitän rückt nach

Der LASK-Spielmacher hat sich die Nachnominierung mit seinen Leistungen auf Klubebene erarbeitet. In der vergangenen Saison führte Horvath die Linzer als Kapitän zum heimischen Double aus Meisterschaft und ÖFB-Cup.

Auch in dieser Saison ging es für den Mittelfeldspieler erfolgreich weiter. Mit dem LASK schaffte Horvath den Sprung in die Champions League und läuft mit den Linzern mittlerweile in der Ligaphase der Königsklasse auf.

Nun wartet auf den LASK-Kapitän die nächste große Aufgabe. Österreich startet am Donnerstag gegen Israel in die neue Nations-League-Saison, am Sonntag folgt das Duell mit dem Kosovo.

Neben Laimer fehlen dem ÖFB-Team zum Auftakt mehrere Stützen der letzten Jahre. Christoph Baumgartner laboriert weiterhin an einer Verletzung die er sich bei der WM-Generalprobe zugezogen hat – Marko Arnautovic hat seine Teamkarriere beendet, Marcel Sabitzer pausiert derzeit im Nationalteam.