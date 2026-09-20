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Marko Arnautovic führte Roter Stern Belgrad zum Sieg.
Marko Arnautovic führte Roter Stern Belgrad zum Sieg.
IMAGO/Starsport
Tor und Vorlage

Arnautovic glänzt beim Sieg von Roter Stern Belgrad

Marko Arnautovic wurde beim 3:0 von Roter Stern Belgrad gegen Radnicki Nis zum Mann des Spiels – traf selbst und bereitete ein Tor vor.
Sport Heute
Von Sport Heute
20.09.2026, 20:58
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Im österreichischen Nationaltem wird Marko seine Qualitäten nicht mehr unter Beweis stellen – für Roter Stern Belgrad zeigte er aber beim 3:0 gegen Radnicki Nis dass er es immer noch drauf hat.

Nachdem der ÖFB-Star in den letzten Wochen verletzungsbedingt nur wenig zum Einsatz kam, startete der Rekordteamspieler in der Liga am Sonntag wieder in der Startformation – und stellte unter Beweis, welche Qualität er in die Mannschaft bringt.

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Der 37-Jährige (29.) schoss selbst das 1:0 aus kurzer Distanz und bereitete dann auch noch das 2:0 durch Mittelfeldspieler Mohammad Abu Fani (38.) vor. Sein Arbeitstag war nach 61 Minuten beendet. Der Österreicher wurde von Trainer Albert Riera für Bamba Dieng ausgewechselt. Den 3:0-Endstand erzielte Tomas Händel (49.).

    Der Hauptstadtklub führt die serbische Super Liga souverän an und befindet sich auf dem besten Weg zum nächsten Meistertitel. Das Arnautovic-Team hält nach zehn Spielen bei 28 Punkten und hat auf den Zweitplatzierten Vojvodina bereits sechs Punkte Vorsprung.

    red,Akt. 20.09.2026, 21:01, 20.09.2026, 20:58
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