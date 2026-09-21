i Pascal Groß (l.) zieht einen Schlussstrich IMAGO/Schüler "Für mich war es das" DFB-Star spielt groß auf, gibt Klopp dann Korb Pascal Groß wird nicht mehr für Deutschland auflaufen. Der 35-Jährige erklärte nach dem 3:0 von Brighton gegen Arsenal seinen Team-Rücktritt. Von Sport Heute 21.09.2026, 07:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Pascal Groß, Mittelfeldspieler von Brighton & Hove Albion und damit Kollege von ÖFB-Legionär Michael Svoboda, macht Schluss im DFB-Trikot. Seine Entscheidung verkündete der Routinier nach dem sensationellen 3:0-Sieg seines Klubs gegen den FC Arsenal.

"Offiziell, ich habe kein Social Media, bin ich jetzt nicht zurückgetreten, aber ich bin schon zurückgetreten. Für mich war es das nach der WM. Ich glaube, es ist auch Zeit, der neuen Generation nur das Beste zu wünschen und ihnen die Daumen zu drücken", sagte der 35-Jährige im Sky-Interview.

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Groß ist nach Torhüter Manuel Neuer und Abwehr-Ass Antonio Rüdiger bereits der dritte deutsche Profi, der nach dem WM-Debakel seine Nationalteam-Karriere beendet. Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp hatte den Mittelfeldspieler nicht in sein 44 Mann starkes Doppel-Aufgebot für die kommenden vier Nations-League-Partien berufen.

Im Verein will Groß weiterhin angreifen. "Ich habe noch Spaß am Fußballspielen hier im Verein. Aber ich glaube, in Deutschland ist ein Umbruch, und das ist auch gut so. Und ich werde ihnen die Daumen drücken", sagte er.

Mit Brighton liegt Groß nach fünf Spieltagen in der Spitzengruppe. Beim 3:0 gegen Arsenal traf der ehemalige Profi der TSG Hoffenheim und von Borussia Dortmund selbst.