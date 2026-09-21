i Fedrico Valverde verltzte sich bei diesem Foul. "imago" Beim Atletico-Spiel Nach Horror-Foul – Mourinho verliert Real-Superstar Die Sorgen von Jose Mourinho werden größer. Federico Valverde wurde gegen Atletico schwer gefoult – und droht jetzt lange auszufallen. Von Sport Heute 21.09.2026, 09:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nicht nur das 1:2 gegen Stadtrivale Atletico schmerzt Real Madrid. Die "Königlichen" müssen nun auch um Federico Valverde bangen. Der Mittelfeld-Motor zog sich im Derby eine schwere Verletzung am linken Knöchel zu.

Passiert war es bereits in der ersten Hälfte. Kang-in Lee erwischte Valverde mit gestrecktem Bein heftig am Knöchel. Der Atletico-Profi kam allerdings ohne Platzverweis davon – eine Entscheidung, die bei Real für großen Ärger sorgte.

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Nach dem Spiel bestätigte der Klub die Verletzung seines Stars. "Nach den heute vom medizinischen Stab von Real Madrid durchgeführten Untersuchungen bei unserem Spieler Fede Valverde wurde bei ihm eine schwere Verletzung am linken Knöchel diagnostiziert, die er sich während des Spiels heute Nachmittag zugezogen hat", teilten die Madrilenen mit. Weitere Untersuchungen sollen nun zeigen, wie lange der Uruguayer tatsächlich ausfällt.

Mourinho wütet wegen Szene

Besonders brisant: Real-Coach Jose Mourinho hatte die Aktion nach dem Derby als eine der entscheidenden Fehlentscheidungen angeprangert. Für ihn hätte Lee vom Platz fliegen müssen.

Auch eine weitere Szene mit Jude Bellingham sorgte bei Real für Ärger. Der Engländer bekam in einem Zweikampf mit Cristian Romero ebenfalls einen Tritt ab. Mourinho kritisierte anschließend Schiedsrichter und VAR scharf.

Real droht längerer Ausfall

Ein längeres Fehlen Valverdes würde die "Königlichen" empfindlich treffen. Der 28-Jährige zählt unter Mourinho zum Stammpersonal und begann alle acht bisherigen Pflichtspiele der Saison. Unter den Real-Feldspielern sammelte nur Kylian Mbappe bislang mehr Einsatzminuten.

Die bevorstehende Länderspielreise mit Uruguay muss Valverde bereits absagen. Teamchef Diego Forlan hatte ihn für die Partien gegen Japan, Südkorea und Indien eingeplant.