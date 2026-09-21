i Cole Palmer Reuters Absage für Tuchel England-Star Palmer dreht nach WM-Korb den Spieß um Cole Palmer dürfte die kommenden Nations-League-Spiele auslassen. Der Chelsea-Star will seinem Körper offenbar eine Pause gönnen. Von Sport Heute 21.09.2026, 12:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Englands Teamchef Thomas Tuchel muss bei den kommenden Nations-League-Partien wohl ohne Cole Palmer planen. Wie "The Athletic" berichtet, dürfte der 24-Jährige aus Gründen der Belastungssteuerung auf eine Einberufung verzichten.

Brisant: Bei der WM hatte Tuchel zur Überraschung vieler Fans und Experten nicht auf Palmer gesetzt. Eine Entscheidung, die für viel Diskussionsstoff und Kritik sorgte.

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Österreichs Tore bei der WM 2026 i ?

Für Chelsea stand Palmer zuletzt beim 0:3 gegen Brentford über die kompletten 90 Minuten auf dem Platz. In sieben Pflichtspielen der laufenden Saison kommt der Offensivspieler auf vier Tore und zwei Assists.

Schon in der vergangenen Spielzeit wurde Palmer von Verletzungsproblemen gebremst und verpasste mehrere Wochen. Auch bei der WM gehörte er nicht zum englischen Kader. Sein bislang letztes Länderspiel absolvierte er im März gegen Japan.

Doch Palmer könnte nicht der einzige prominente Name sein, der Thomas Tuchel fehlt. Laut "The Athletic" stehen auch hinter Marcus Rashford und Kobbie Mainoo Fragezeichen. Rashford soll seit der WM mit Hüftproblemen kämpfen, Mainoo könnte verletzungsbedingt ausfallen.

England trifft in der Nations League auf Spanien, Tschechien und Kroatien.