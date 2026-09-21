i Gladbach-Sportdirektor Rouven Schröder und Didi Kühbauer Imago Images LASK-Doubletrainer Kühbauer war im Gespräch – Gladbach holt anderen Coach Dietmar Kühbauer wird nicht neuer Trainer von Borussia Mönchengladbach. Der deutsche Bundesligist hat sich für Alexander Blessin entschieden. Von Sport Heute 21.09.2026, 13:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Rätsel um den neuen Trainer von Borussia Mönchengladbach ist gelöst. Alexander Blessin übernimmt den Tabellenletzten und folgt damit auf den entlassenen Eugen Polanski. Der bisherige St.-Pauli-Coach soll einen Vertrag über drei Jahre erhalten.

Damit ist auch klar: LASK-Trainer Dietmar Kühbauer kommt für den Posten nicht mehr infrage. Der 55-jährige Burgenländer war zuletzt mit Gladbach in Verbindung gebracht worden. Sportchef Rouven Schröder hatte verraten, dass die Kandidatenliste auf einen "sehr, sehr kleinen Kreis" von nur noch zwei bis drei Trainern reduziert worden sei, Namen aber nicht bestätigt.

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Ex-Deutschland-Star Dietmar Hamann hielt ein Gladbach-Interesse an Kühbauer jedenfalls für realistisch. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie an ihm interessiert sind", sagte er im Podcast "Hamann & Stankovic". Eine offizielle Bestätigung für Gespräche zwischen dem LASK-Coach und dem deutschen Bundesligisten gab es allerdings nie.

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Ein Wechsel ins Ausland wäre für Kühbauer durchaus interessant gewesen. Der Double-Sieger-Trainer hatte in den vergangenen Monaten immer wieder mit einem Engagement außerhalb Österreichs geliebäugelt. Nach seinen Erfolgen mit dem LASK könnte der Burgenländer auch international Begehrlichkeiten geweckt haben.

In Gladbach geht die Tür nun jedenfalls zu. Blessin war am Montag bereits am Borussia-Park und soll umgehend die Arbeit aufnehmen. Für Kühbauer geht es damit vorerst beim LASK weiter.