i Felix Keidel konnte seine Nominierung zunächst nicht glauben. "imago" Von der 3. Liga ins DFB-Team Klopp-Nominierung? "Habe gefragt, ob er mich verarscht" Damit hatte Felix Keidel nicht gerechnet. Jürgen Klopp holt den Elversberg-Star erstmals ins DFB-Team – er selbst hält die Nachricht für einen Scherz. Von Sport Heute 21.09.2026, 16:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Als Felix Keidel von seiner ersten Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft erfährt, glaubt er zunächst, es sei ein blöder Scherz. "Ich habe erst gefragt, ob er mich verarscht", erzählt der 23-Jährige später. Doch die Nachricht ist tatsächlich wahr. Bundestrainer Jürgen Klopp beruft den Elversberg-Profi erstmals ins DFB-Team.

Erfahren hatte der Mittelfeldspieler davon nicht etwa von Bundestrainer Jürgen Klopp. Elversbergs Co-Trainer Mike Frantz weihte ihn ein. "Ich habe erst gefragt, ob er mich verarscht, aber es war dann wahr", erzählt Keidel nach dem 0:0 auf Schalke.

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Kurioses erstes Gespräch mit Klopp

Wenig später meldete sich dann Klopp persönlich. Auch das erste Telefonat mit seinem neuen Trainer verlief ungewöhnlich.

"Er hat mich gefragt, wie es mir geht. Da habe ich gesagt: 'Mir geht es gut und Ihnen?' Da hat er aber direkt gemeint: 'Ihnen soll ich lassen oder Sie. Ich bin Du oder Jürgen", schilderte der Verteidiger vom Gespräch.

Keidel gehört damit zu den zahlreichen neuen Gesichtern, auf die Klopp bei seiner ersten Kadernominierung setzt. Deutschland trifft in der Nations League zunächst auf Serbien, anschließend geht es auswärts gegen Griechenland.

Von der 3. Liga ins DFB-Team

Für Keidel ist die Einberufung der nächste Höhepunkt einer steilen Entwicklung. Noch vor eineinhalb Jahren spielte er mit dem FC Ingolstadt in der 3. Liga. Im Sommer gelang mit Elversberg der Aufstieg in die Bundesliga – jetzt folgt der Sprung ins Nationalteam.