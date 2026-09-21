i Julian Nagelsmann mit seiner Frau Lena Wurzenberger instagram.com/almauftrieb Nach DFB-Rauswurf Nagelsmann erfindet sich mit Ohrringen auf Wiesn neu Julian Nagelsmann zeigt sich nach dem deutschen WM-Aus erstmals wieder öffentlich. Auf dem Oktoberfest sorgt sein neuer Look für Gesprächsstoff. Von Sport Heute 21.09.2026, 14:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem enttäuschenden WM-Aus und dem folgenden Rauswurf als deutscher Bundestrainer hat sich Julian Nagelsmann auf dem Münchner Oktoberfest gezeigt. Gemeinsam mit seiner Frau Lena Wurzenberger besuchte der 39-Jährige die Wiesn und fuhr entspannt mit einer Kutsche über die Theresienwiese.

Dabei fiel vor allem eine optische Veränderung des ehemaligen Teamchefs auf. Nagelsmann trug zu Lederhose, weißem Hemd und dunkelgrüner Trachtenweste erstmals öffentlich Ohrringe auf beiden Seiten. Eine Sonnenbrille komplettierte den neuen Look.

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Auch Lena Wurzenberger setzte auf traditionelle Kleidung. Die 33-Jährige erschien in einem Dirndl in Khaki und Rosé und trug ihre Haare offen.

Nagelsmanns neuer Stil blieb in den sozialen Netzwerken nicht unbemerkt. Während manche User seinen Auftritt feierten, machten andere scherzhafte Kommentare über die Ohrringe.

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Für Nagelsmann sind Diskussionen über seine Kleidung nichts Neues. Schon zuletzt sorgte er mit einem gestreiften Hemd und Sandalen für geteilte Reaktionen. Auf der Wiesn waren nun vor allem seine neuen Flinserln der Hingucker.