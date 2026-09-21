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Das Allianz Stadion könnte 2029 zur EM-Arena werden.
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Duell mit Spanien

ÖFB will die Fußball-EM im Rapid-Stadion austragen

Jetzt ist es fix! Österreich will in drei Jahren die U21-EM veranstalten. Für die Bewerbung wurden acht Stadien genannt – zwei davon in Wien.
Sport Heute
Von Sport Heute
21.09.2026, 15:17
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Der ÖFB wälzt große Pläne! Am Montag gab der rot-weiß-rote Fußball-Verband bekannt, sich für die Ausrichtung der U21-Europameisterschaft 2029 bewerben zu wollen. Das Konzept wurde fristgerecht abgegeben.

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Die Partien sollen in acht Stadien ausgetragen werden: dem Franz-Horr-Stadion (FK Austria Wien), dem Weststadion (SK Rapid), dem Stadion St. Pölten (SKN St. Pölten), dem Donauparkstadion (FC Blau-Weiß Linz), der Oberösterreich Arena LASK), der Innviertel Arena (SV Ried), dem Tivoli Stadion Tirol (FC Wacker Innsbruck, WSG Tirol) und dem Stadion Schnabelholz (SCR Altach).

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    "Die Ausrichtung der U21-EM würde für den gesamten österreichischen Fußball eine große Chance bedeuten", sagt ÖFB-Boss Josef Pröll. "Dementsprechend intensiv haben wir unsere Bewerbung vor- und aufbereitet. Ein solches Turnier bringt internationalen Spitzenfußball ins Land, rückt die nächste Generation an Spieler in den Mittelpunkt und schafft zugleich nachhaltige Impulse für den Fußball."

    Das Bewerbungskonzept, das infrastrukturelle, organisatorische, wirtschaftliche, soziale und nachhaltige Aspekte beinhaltet, wurde von einem siebenköpfigen Organisationsteam des ÖFB unter der externen Leitung von Wolfgang Gramann in enger Zusammenarbeit mit den Vereinen, Stadionbetreibern und potenziellen Host Cities erstellt.

    Die endgültige Entscheidung über die Ausrichtung wird vom Exekutivkomitee der UEFA am 7. Dezember getroffen. Neben Österreich hat auch Spanien Interesse an der Austragung des Turniers bekundet.

    red,21.09.2026, 15:17
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