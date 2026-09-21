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Ralf Rangnick
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Lange Länderspielpause

Strengere ÖFB-Regeln – Rangnicks neuer Freizeit-Plan

Beim ÖFB gelten künftig strengere Regeln. Ralf Rangnick will die Freizeit seiner Teamspieler deutlich stärker einschränken.
Sport Heute
Von Sport Heute
21.09.2026, 22:38
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Ralf Rangnick zieht Konsequenzen aus der WM in den USA. Nach der Aufarbeitung des Turniers steht für den Teamchef fest, dass seine Spieler bei künftigen Lehrgängen weniger Freiheiten bekommen sollen. Bereits in der kommenden Zusammenkunft will der 68-Jährige seinen neuen Kurs umsetzen.

Österreich spielt in der XXL-Länderspielpause gegen Israel, zwei Mal gegen den Kosovo und gegen Irland – die Gruppengegner im Kampf um den Aufstieg in der Nations League.

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Während der WM durften die ÖFB-Stars in Santa Barbara zahlreiche freie Nachmittage genießen. Golfrunden standen ebenso auf dem Programm wie Ausflüge nach Los Angeles, bei denen sogar Übernachtungen erlaubt waren. Rangnick wollte seinen Spielern damit ermöglichen, abzuschalten und Zeit mit ihren Familien zu verbringen.

Zu viel Freizeit? Rangnick gesteht WM-Fehler ein

Im Nachhinein sieht der Deutsche diese Freiheiten kritischer. "Wir haben das kritisch hinterfragt, das würde ich so nicht mehr machen", sagt Rangnick. Schon bei den nächsten Lehrgängen und später bei der EM soll die Freizeit "auf ein anderes Maß" reduziert werden.

    Auch das Mannschaftsquartier spielte bei der Analyse eine Rolle. In Santa Barbara waren die ÖFB-Kicker auf mehrere kleinere Häuser verteilt. Bei der EM 2024 in Berlin lebte das Team dagegen deutlich enger zusammen. Dadurch hätten sich gemeinsame Aktivitäten mit Teambuilding-Effekt automatisch ergeben, erinnert sich Rangnick.

    Acht Neulinge – Rangnick startet ÖFB-Umbruch

    Der Teamchef will nach der enttäuschenden WM aber nicht nur abseits des Platzes nachschärfen. Acht Spieler seien beim Turnier zwar gesund, aber nicht wirklich matchfit gewesen. Auch das soll sich ändern. Rangnicks Ziel: Österreich soll wieder jenen intensiven Fußball zeigen, "für den wir gefürchtet waren".

    Der Feinschliff dafür erfolgt im aktuellen Lehrgang in Windischgarsten. Die Anreise erfolgte schon am Sonntag und Montagvormittag – für jene, die am Sonntag noch für ihre Klubs im Einsatz waren. Am Montag wird trainiert, am Mittwoch steigt das Abschlusstraining für den Linz-Hit gegen Israel (Donnerstag).

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    red,21.09.2026, 22:38
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