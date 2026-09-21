i Alaba-Papa George (r.) macht sich um die Zukunft seines Sohnes keine Sorgen. GEPA Brisante Neuigkeiten Alaba-Papa: "David verkündet bald, wie es weitergeht" David Alaba ist nach seinem Real-Aus weiter auf Vereinssuche. Aber: Vater George verrät, dass es demnächst ein Update vom Superstar gibt. Von Sport Heute 21.09.2026, 21:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie geht es mit David Alaba weiter? Diese Frage beschäftigt nicht nur ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, der den Superstar nicht für die Nations League nominierte, sondern auch alle Fans und Experten.

Fakt ist: Der 34-Jährige, der mit den Bayern und Real insgesamt vier Mal die Champions League gewonnen hat, ist seit Sommer vereinslos. Und: Seit Österreichs WM-Aus gegen Spanien hat der Verteidiger kein Spiel mehr bestritten.

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Doch nun scheint die Klubsuche Fahrt aufzunehmen. "Er wird bald verkünden, wie es weitergeht", verriet George Alaba, der Vater des Kickers, am Montag bei der Bruno-Gala gegenüber der "Krone". Mehr noch: Eine Entscheidung soll es im Laufe der nächsten zwei Wochen geben. "Es geht ihm hervorragend."

Details lässt sich Papa George nicht entlocken. Nur die Austria schließt er aus. "Er hat Anrufe bekommen. Sie wollen, David will auch, aber im Moment ist es ein bisschen zu früh für ihn. Er hat noch viel vor, was den Fußball betrifft."

Ein Karriereende ist somit vom Tisch. "Es geht weiter, das weiß ich. Er wird das Ganze fortsetzen." Wann und wo, werden die kommenden Tage zeigen.