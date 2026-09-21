i Sarah Mattner-Trembleau und Sascha Horvath waren 2025/26 die Besten. GEPA Bruno-Gala LASK-Kapitän Horvath erstmals "Spieler der Saison" Am Montag wurden in der Steffl-Arena in Wien zum 30. Mal die Bruno-Awards vergeben. Der LASK räumte gleich mehrere Preise ab. Von Sport Heute 21.09.2026, 21:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit 30 Jahren wählen die aktiven Bundesliga-Spieler die besten Kicker-Kollegen der abgelaufenen Saison. Am Montag wurden die Sieger bei der Bruno-Jubiläums-Gala in der Wiener Steffl-Arena gekürt. Durch den Abend führten Kati Bellowitsch und Marko Stankovic.

Bei den Herren ging der Award an LASK-Kapitän Sascha Horvath, der das "Double" eroberte, nun erstmals ins Nationalteam einberufen wurde. Bei den Frauen setzte sich Sarah Mattner-Trembleau durch. Die 23-Jährige erzielte für St. Pölten 16 Tore, wechselte dann im Sommer zu Bayern München.

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Als Trainer der Saison wurde LASK-Erfolgscoach Didi Kühbauer ausgezeichnet. Den Bruno für den besten österreichischen Legionär erhielt Bayern-Star Konrad Laimer, bei den Frauen ging dieser Preis an Chiara D'Angelo von Werder Bremen.

ALLE PREISTRÄGER:INNEN DER 30. BRUNO GALA • Spieler der Saison: Sascha Horvath • Spielerin der Saison: Sarah Mattner-Trembleau • Trainer der Saison: Didi Kühbauer • Spieler der Saison 2. Liga: Marc Stendera • Mannschaft der Saison: LASK • Frauenmannschaft der Saison: FK Austria Wien • Tormann der Saison: Lukas Jungwirth • Legionär der Saison: Konrad Laimer • Legionärin der Saison: Chiara D'Angelo • Ehrenpreis: U17-Nationalteam Österreich • 30 Jahre Bruno – Legende: Ivica Vastic • 30 Jahre Bruno – Legende Frauen: Laura Feiersinger • Sonderpreis: Rudi Novotny • Sonderpreis: Gernot Zirngast

Zum 30-jährigen Jubiläum blickte die Spielervereinigung VdF, der Ausrichter der Gala, nicht nur auf die vergangene Saison, sondern auch auf drei Jahrzehnte österreichischen Fußballs zurück. Ivica Vastic und Laura Feiersinger erhielten aus diesem Grund Legenden-Brunos.