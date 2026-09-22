i Didi Hamann glaubt, dass Rapid Meister wird. GEPA, Imago Sky-Experte Hamann Wer wird Meister? "Ich würde mit Rapid gehen" Rapid geht als Spitzenreiter in die lange Länderspielpause. Doch was passiert danach? Darüber machten sich Didi Hamann und Marko Stankovic Gedanken. Von Sport Heute 22.09.2026, 07:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Bundesliga legt eine dreiwöchige Länderspielpause ein, kehrt erst am 10. Oktober mit drei Partien der achten Runde zurück. Der große Schlager folgt am Tag darauf – Spitzenreiter Rapid ist bei Titelverteidiger LASK zu Gast.

Voraussichtlich mit einer breiten Brust. Denn die Hütteldorfer legten den besten Saisonstart in diesem Jahrtausend hin, träumen vom 33. Meistertitel, dem ersten seit 2008.

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Doch gelingt er? Darüber zerbrachen sich die Sky-Experten Didi Hamann und Marko Stankovic in ihrem Fußball-Podcast den Kopf.

Hamanns Gedanken werden grün-weiße Fans freuen. "Da kommt ein Wurmbrand, ein Schaub noch von der Bank. Ich glaube, dass sie einen Kader haben, der breit genug ist – und wahrscheinlich weniger Verletzungen, dadurch dass sie nicht europäisch vertreten sind. Zu dem frühen Zeitpunkt würde ich mit Rapid gehen."

Nachsatz: "Wie gefestigt Rapid ist, werden wir sehen, wenn sie einmal zwei, drei Spiele verlieren. Letztes Jahr konntest du dir erlauben, zwei, drei Spiele hintereinander zu verlieren, weil du durch die Punkteteilung die Hälfte der Punkte verloren hast."

Und der Rest der Favoriten? "Ich war ein Freund dieser Punkteteilung, auch wenn sie vielleicht nicht fair war. Weil du letztes, aber auch vor zwei Jahren die Situation hattest, wo drei, vier Spieltage vor Schluss noch zwei oder drei Vereine Meister werden können. Das werden wir dieses Jahr wahrscheinlich nicht haben. Sturm würde ich schon mit reinnehmen. Kiteishvili ist am Wochenende wieder reingekommen. Wenn der wieder fit ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass Sturm schon noch einmal eingreift. Wer es, glaube ich, nicht wird, ist der LASK. Die Belastung mit der Champions League ist einfach zu viel. Die Salzburger sind sehr gut, auch international vertreten. Sie haben sich im ersten Spiel gut verkauft."

Stankovic ist ebenfalls von Rapid angetan. "Salzburg hat qualitativ die beste Mannschaft in der Liga, aber Rapid hat den Vorteil, dass sie Woche für Woche nur eines im Kopf haben und das ist der nächste Gegner in der Bundesliga. Sie sind gefestigt und im Verein wirkt es richtig ruhig, auch wenn sie international gegen Hearts ausgeschieden sind. Die Stürmer 'hackeln' zurück. Ein Yusuf Demir, immer ein schlampiges Genie gewesen, hat 14 Zweikämpfe, zehn gewonnen. Da merkst du, dass jetzt ein Rad ins andere greift. Salzburg ist die Mannschaft, die ihnen am gefährlichsten werden kann, weil sie einerseits die Qualität haben und andererseits 'nur' Europa League spielen. Champions League ist etwas anderes. Du spielst gegen Levski Sofia, spielst aber nicht gegen Liverpool."