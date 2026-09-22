i Ralf Rangnick: " GEPA pictures Rutscht Österreich ab? Lostopf steht am Spiel! ÖFB in Nations League gefordert Für Österreich geht es in der Nations League um mehr als nur den Aufstieg. Die Ergebnisse haben Auswirkungen auf die Auslosung für die Euro. Von Sport Heute 22.09.2026, 09:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die UEFA Nations League wird häufig als Wettbewerb mit besseren Freundschaftsspielen belächelt. Für Österreich steht in der am Donnerstag beginnenden Gruppenphase allerdings einiges auf dem Spiel – vor allem mit Blick auf die Qualifikation für die EURO 2028.

Weil die ÖFB-Auswahl im März 2025 den Aufstieg in die Liga A verpasste, hat sie keine Chance mehr, bei der Auslosung der EM-Qualifikation aus Topf eins gezogen zu werden. Bei einem dritten oder vierten Platz in der kommenden Nations-League-Gruppenphase droht sogar der Absturz in Topf drei.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Grund dafür ist das neue Verfahren bei der Einteilung der Lostöpfe. Für die Auslosung der EM-Qualifikation am 6. Dezember in Belfast wird die aktuelle Platzierung in der Nations League herangezogen.

Die zwölf Plätze in Topf eins gehen an jene zwölf Mannschaften, die in der aktuellen Nations League unter den 16 Teams der Liga A am besten abschneiden. Anschließend werden die weiteren Töpfe nach demselben Prinzip aufgefüllt.

Für Österreich bedeutet das: In der Gruppe mit Irland, Israel und dem Kosovo muss zumindest Platz zwei her, um bei der EM-Quali-Auslosung in Topf zwei zu landen. Bei der jüngsten Auslosung zur WM-Qualifikation gehörte das Rangnick-Team noch zu Topf eins.

ÖFB-Kaderumbruch im Herbst 2026 i ?

Damit könnte Österreich in der Qualifikation zur EURO 2028 auf einen deutlich stärkeren Gegner treffen. Aus Topf eins könnten etwa Spanien, Frankreich oder England warten.

Auch der Weg zur Endrunde in Großbritannien und Irland ist anspruchsvoll. Die zwölf Gruppensieger sowie die acht besten Gruppenzweiten der Qualifikation lösen direkt ihr EM-Ticket. Die übrigen Startplätze werden über Playoffs vergeben.

In der Nations League selbst steigen die vier Gruppensieger der Liga B direkt in die höchste Spielklasse auf. Die Zweitplatzierten kämpfen in einem Aufstiegs-Playoff um den Sprung in Liga A, während die Gruppendritten in Liga B bleiben. Die Letztplatzierten müssen in ein Playoff gegen den Abstieg.

Die Änderungen beim Playoff-Modus hängen mit einer weiteren Reform der Nations League zusammen. Ab Herbst 2028 soll der Wettbewerb nur noch aus drei statt bisher vier Ligen mit jeweils 18 Nationalmannschaften bestehen.