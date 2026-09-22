i David Alaba Reuters Emotionale Botschaft "Herausragender Mensch" – Alaba trauert um Ex-Trainer David Alaba trauert um seinen ehemaligen Betreuer Peter Hermann, dieser ist im Alter von 74 Jahren an ALS verstorben. Von Sport Heute 22.09.2026, 09:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

David Alaba trauert um seinen ehemaligen Bayern-Co-Trainer Peter Hermann. Der ÖFB-Star verabschiedete sich mit emotionalen Worten von dem langjährigen Fußballtrainer, der im Alter von 74 Jahren verstorben ist.

"Ein grandioser Trainer und ein herausragender Mensch! Ruhe in Frieden, Peter", schrieb Alaba in einer Instagram-Story. Dazu veröffentlichte der Real-Madrid-Profi ein gemeinsames Bild aus seiner Zeit beim FC Bayern.

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Hermann war wenige Tage zuvor nach langer Erkrankung an ALS verstorben. Der Deutsche gehörte über Jahrzehnte zu den bekanntesten Co-Trainern des deutschen Fußballs und stand bei mehr als 1000 Spielen für verschiedene Vereine an der Seitenlinie.

Auch mit Alaba verbindet Hermann eine erfolgreiche gemeinsame Zeit. Unter Cheftrainer Jupp Heynckes gehörte er zum Trainerteam des FC Bayern, während sich der damals junge Österreicher zum Stammspieler beim deutschen Rekordmeister entwickelte.

Den größten gemeinsamen Erfolg feierten Alaba und Hermann 2013. Damals holten die Bayern erstmals in ihrer Vereinsgeschichte das Triple aus Champions League, deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal.

Auch Heynckes zeigte sich vom Tod seines langjährigen Weggefährten tief getroffen. "Meine Frau Iris und ich saßen am Tisch und konnten unsere Tränen nicht mehr aufhalten. Das menschliche Vokabular bietet für solche Situationen nicht die passenden Worte, um auszudrücken, wie uns dieser Verlust getroffen hat", sagte der ehemalige Bayern-Trainer dem "kicker".