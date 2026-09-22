i Marcel Sabitzer IMAGO/Beautiful Sports Nach Nationalteam-Pause U23 statt ÖFB! Sabitzer trainiert mit Amateuren Marcel Sabitzer wird über die Länderspielpause mit der U23 von Borussia Dortmund trainieren. Von Sport Heute 22.09.2026, 09:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim BVB herrscht während der Länderspielpause beinahe gähnende Leere. Gleich 20 Profis von Borussia Dortmund sind mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Von den fitten Feldspielern bleiben lediglich ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer und Maximilian Beier beim Klub.

Sabitzer legt derzeit bekanntlich eine Pause im österreichischen Nationalteam ein. Beier hingegen wurde von Deutschlands Teamchef Jürgen Klopp nicht für die anstehenden Spiele in der Nations League nominiert.

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Entsprechend fährt Dortmund in dieser Woche auch den Trainingsbetrieb der Profimannschaft weitgehend herunter. Wie der "kicker" berichtet, sollen Sabitzer und Beier zunächst individuelle Laufprogramme absolvieren.

In der kommenden Woche sollen die beiden dann ins Training der Dortmunder U23 einsteigen. Die verletzten Profis, darunter Emre Can und Justin Lerma, setzen währenddessen ihre jeweiligen Reha-Programme fort.

Auch Trainer Niko Kovac ist während der Pause nicht dauerhaft in Dortmund. Der BVB-Coach arbeitet im "Homeoffice" aus seiner Wahlheimat Salzburg. Für Dortmund wird es am 9. Oktober wieder ernst. Dann empfängt der BVB Werder Bremen zum nächsten Pflichtspiel. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.