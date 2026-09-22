i Fußball-Star Hary Kane. IMAGO/FC Bayern München Bleibt er? Bayern-Boss plaudert am Oktoberfest über Kane-Zukunft Bleibt Stürmer-Star Harry Kane bei den Bayern? Die Münchner Bosse plauderten zumindest bereits am Oktoberfest über einen neuen Vertrag. Von Sport Heute 22.09.2026, 16:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bleibt Harry Kane langfristig beim FC Bayern? Beim traditionellen Oktoberfest-Besuch des deutschen Rekordmeisters gaben die Münchner Bosse ein vielversprechendes Update. Präsident Herbert Hainer rechnet mit einer Einigung – und Vorstandschef Jan-Christian Dreesen nannte sogar einen möglichen Zeitplan.

"Ich glaube natürlich nicht, dass er den Vertrag hier am Wiesn-Tisch unterschreibt. Aber ich bin sehr positiv", sagte Hainer. In seinen Gesprächen mit Kane merke er, wie wohl sich der Engländer und dessen Familie in München fühlen würden.

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Für Hainer steht deshalb fest: "Wir wollen weiter mit ihm verlängern, und ich denke auch, dass es so zustande kommt." Kane wisse, was er an den Bayern habe – genauso wisse der Klub, wie wichtig sein Torjäger sei.

Dreesen nennt sogar Zeitplan

Noch konkreter wurde Dreesen. "Wir sind in guten Gesprächen. Er wird sich jetzt die Zeit nehmen, die drei Wochen – und dann sollte es langsam zu Ende kommen", erklärte der Bayern-Boss. Damit könnte bereits nach der Länderspielpause im Oktober Klarheit herrschen.

Offen ist demnach vor allem noch die Laufzeit des neuen Vertrags. Im Raum steht eine Verlängerung bis 2029 oder sogar 2030. Kanes aktuelles Arbeitspapier läuft im kommenden Sommer aus.

Seit seinem Wechsel von Tottenham 2023 hat Kane in München zahlreiche Titel gesammelt. Nun deutet vieles darauf hin, dass die gemeinsame Erfolgsgeschichte noch einige Jahre weitergehen könnte.