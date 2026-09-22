i Jürgen Klopp startet als deutscher Teamchef durch. IMAGO/MIS "Drei Trainer verschlissen" Vor Klopp-Debüt – Bierhoff zerlegt die DFB-Stars Jürgen Klopp startet gegen Holland und Griechenland als deutscher Teamchef. Vor dem Neustart nimmt Oliver Bierhoff die DFB-Stars in die Pflicht. Von Sport Heute 22.09.2026, 19:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt beginnt die Ära Jürgen Klopp! Deutschlands neuer Teamchef versammelt seine Spieler in Herzogenaurach und startet am Donnerstag in Amsterdam gegen Holland in die Nations League. Drei Tage später folgt in Augsburg das Duell mit Griechenland.

Nach der enttäuschenden WM und der Ära Nagelsmann soll Klopp den vierfachen Weltmeister zurück in die Erfolgsspur führen. Der 59-Jährige sorgt schon vor seinem ersten Spiel für einen radikalen Neustart: Insgesamt 44 Spieler nominierte er für die vier Nations-League-Partien gegen Holland, zweimal Griechenland und Serbien. Dafür teilte er sein Aufgebot sogar auf zwei Kader auf.

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Die Erwartungen an Klopp sind riesig. Doch ausgerechnet vor dessen Debüt warnt Oliver Bierhoff davor, Deutschlands Probleme wieder nur am Teamchef festzumachen.

"Drei Trainer verschlissen"

Für den langjährigen DFB-Manager liegt das Kernproblem auf dem Platz. Im "Kicker" geht Bierhoff mit den deutschen Nationalspielern hart ins Gericht.

"Mit Jogi Löw, Hansi Flick und Julian Nagelsmann hat die Mannschaft drei kompetente und erfolgreiche Trainer verschlissen", sagt der Europameister von 1996.

Seit dem WM-Titel 2014 läuft Deutschland seinen großen Erfolgen hinterher. Bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 war bereits nach der Gruppenphase Schluss. Bei der WM 2026 scheiterte die DFB-Elf im Sechzehntelfinale gegen Paraguay im Elfmeterschießen.

ÖFB-Kaderumbruch im Herbst 2026 i ?

Bierhoff sieht "Charakter-Thema"

Für Bierhoff ist das nicht nur eine Frage der fußballerischen Qualität. Im Vergleich mit den derzeitigen Top-Nationen vermisst er vor allem herausragende Persönlichkeiten.

"Unsere Spieler haben nach wie vor eine gute Qualität, aber im Vergleich zu Frankreich und Spanien nicht die herausragenden Persönlichkeiten mit hohen individuellen Stärken. Zudem haben wir ein Persönlichkeits- und Charakter-Thema", sagt der 58-Jährige.

Vor allem in den entscheidenden Momenten habe Deutschland bei den vergangenen Turnieren nicht mehr zulegen können.

Bierhoff vermisst Weltklasse

Der frühere DFB-Boss zieht dabei den Vergleich zu den großen deutschen Spielern vergangener Generationen. Lothar Matthäus war eine zentrale Figur bei Inter Mailand, Toni Kroos prägte über Jahre Real Madrid, Philipp Lahm führte Bayern München als Kapitän an.

Solche Spieler fehlen Bierhoff derzeit. "Welcher deutsche Spieler ist bei einem internationalen Top-Club gefragt oder ist eine tragende Säule in einem Spitzenclub, wie es Matthäus bei Inter war, Toni Kroos bei Real oder halt Philipp Lahm bei den Bayern?", fragt Bierhoff.

Eine Ausnahme macht er bei Kapitän Joshua Kimmich. Der sei für ihn "eine Bank" und versuche alles. "Wir haben sehr professionelle und gute Spieler, aber zu wenige, die Verantwortung und Initiative auf dem Platz übernehmen", erklärt Bierhoff.

"Wir waren gelähmt"

Besonders deutlich wird der frühere DFB-Manager beim Blick auf die vergangenen Turniere. Wenn ein Spiel kippte, fehlte ihm die Reaktion auf dem Platz. "Ich hatte das Gefühl, wir waren gelähmt und konnten auf schwierige Situationen nicht reagieren."

Bei den Weltmeisterschaften in Katar und zuletzt in Nordamerika vermisste Bierhoff vor allem Herz, Leidenschaft und Charakter.

Bierhoff glaubt an Klopp-Effekt

Trotz seiner heftigen Kritik blickt Bierhoff mit Spannung auf die neue Ära. Klopp habe bereits mit seiner ungewöhnlichen Kader-Nominierung gezeigt, dass er einen klaren Schnitt machen will.

"Ich bin überzeugt davon, dass er schon mit dem ersten Spiel Begeisterung entfachen wird", sagt Bierhoff. Klopps Botschaft sei bereits vor seinem Debüt unübersehbar: "So wie bisher geht es nicht weiter."