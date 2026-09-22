i Die Raiffeisen Arena in Linz GEPA pictures In Linz gegen Israel "Hochrisiko-Spiel"! Sicherheits-Alarm vor ÖFB-Hit Österreich startet am Donnerstag gegen Israel in die Nations League. Die UEFA stuft das Länderspiel in Linz als "Hochrisiko-Spiel" ein. Von Sport Heute 22.09.2026, 18:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nicht nur sportlich wartet auf den ÖFB zum Auftakt der Nations League eine besondere Partie. Rund um das Heimspiel gegen Israel am Donnerstag in der Linzer Raiffeisen Arena gelten erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Der ÖFB befindet sich laut Geschäftsführer Bernhard Neuhold bereits seit längerer Zeit in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden und israelischen Vertretern.

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Die UEFA hat die Begegnung als "High Risk Game" eingestuft und schickt zwei Sicherheits-Beauftragte nach Linz. Bereits am Vorabend findet eine Sicherheitsbesprechung statt, am Spieltag folgt eine weitere Organisationsrunde. Vertreter von UEFA, ÖFB, Polizei und Israel sollen daran teilnehmen.

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Zusätzliche Brisanz bringen Demonstrationen mit Bezug zum Länderspiel. Für Donnerstag sind in Linz zwei Kundgebungen angemeldet. Öffentlich angekündigt ist unter anderem eine Protestaktion ab 18 Uhr am Hauptbahnhof.

"Wir wollen, dass die unterschiedlichen Zielgruppen alle ein sicheres Stadionerlebnis haben", erklärt Neuhold. Unterstützung gibt es auch von israelischen Sicherheitsbeamten. Wie viele davon im Einsatz sein werden, ist dem ÖFB nach eigenen Angaben nicht bekannt.

Erfahrungen mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen hat der Verband bereits. Die Heimspiele gegen Israel 2019 in Wien und 2021 in Klagenfurt verliefen laut ÖFB ohne Sicherheitsprobleme. Das Spiel am Donnerstag beginnt um 20.45 Uhr.