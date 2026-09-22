i Felix Bacher nimmt ein erstes Bad in der ÖFB-Fan-Menge. GEPA pictures Nations League ÖFB-Neuling Bacher: "Ich bin sicher kein Lückenfüller" Österreich startet mit einer neuen ÖFB-Elf gegen Israel in die Nations League. Neun WM-Kicker fehlen, Felix Bacher hofft auf sein Debüt. Von Sport Heute 22.09.2026, 18:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Windischgarsten geht es Schlag auf Schlag. Bereits am Mittwoch um 11.30 Uhr steigt das Abschlusstraining für Österreichs Nations-League-Auftakt gegen Israel (Donnerstag, 20.45 Uhr, Linz).

Fix: Gegen die Nummer 76 der FIFA-Weltrangliste wird eine "neue" ÖFB-Elf auflaufen – vom WM-Kader fehlen neun Kicker.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Unter anderem könnte Felix Bacher debütieren. Der 1,90 Meter große Osttiroler wechselte im Sommer dank starker Statistiken von Portugal-Klub Estoril zu Lyon. Bei den Franzosen eroberte der Innenverteidiger rasch einen Stammplatz. "Ich bin kein Lückenfüller. Man ist ein bisschen in der Pflicht, dass man liefern muss", stellt der 25-Jährige klar.

Davon will er auch ÖFB-Coach Ralf Rangnick überzeugen. "Ich denke, dass ein frischer Wind durchs Team weht und neues Potenzial da ist."

Ähnlich sieht es Routinier Phillipp Mwene. "Wir müssen den Jungen unseren Spielstil mitgeben, eine neue Generation aufbauen."

Rückkehrer Maximilian Wöber sagt: "Es gilt, zu alter Stärke zu finden." Der Neo-Schalker verpasste die WM verletzungsbedingt. "Es sind schon sehr viele Tränen geflossen. Aber das ist Fußball, 'shit happens'. Deshalb bin ich umso glücklicher, dass die Zeit vorbei ist. Die ganzen negativen Gedanken sind jetzt weg. Ich freue mich, wieder hier zu sein."