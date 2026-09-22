i Ballack und Schneiderhan im Vorjahr in Cannes. IMAGO/Anadolu Agency Antrag in Portugal Fußball-Ikone Ballack verlobt sich mit 26-Jähriger Schöne Nachrichten von Michael Ballack. Der 49-Jährige hielt laut "Bild" um die Hand seiner Freundin Sophia Schneiderhan an. Sie hat "Ja" gesagt. Von Sport Heute 22.09.2026, 20:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Michael Ballack im Liebesglück! Der ehemalige Fußball-Star, der unter anderem für Leverkusen, die Bayern und Chelsea kickte, will zum zweiten Mal heiraten. Wie die "Bild" berichtet, machte der 49-Jährige Freundin Sophia Schneiderhan (26) im Portugal-Urlaub einen Antrag. Mit Erfolg.

Das Paar tauchte am Wochenende auf dem Oktoberfest in München auf. Auf den Instagram-Fotos von Schneiderhan ist deutlich ein Verlobungsring zu sehen.

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Ballack und seine um 23 Jahre jüngere Lebensgefährtin sind seit rund vier Jahren liiert. 2022 zeigten sie sich erstmals als Duo in der Öffentlichkeit.

Die Frau arbeitet als Model und Influencerin, studierte von 2019 bis 2023 an der Westminster Business School in London.

Ex-Kicker Ballack, der aktuell als TV-Experte arbeitet, war von 2008 bis 2012 mit Simone Lambe verheiratet. Auf der Hochzeit am Starnberger See sang damals Superstar Elton John. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor. 2021 ereignete sich eine Tragödie – Sohn Emilio kam bei einem Quad-Unfall mit nur 18 Jahren ums Leben. Später kamen Gerüchte auf, bei Schneiderhan handle es sich um die Ex-Freundin des Buben. Ballack dementierte das.