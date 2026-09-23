i Modesta Uka kurz vor dem Abflug nach London. GEPA Champions League Austria-Frauen gegen Chelsea: "Traum geht in Erfüllung" Premiere für die Austria-Frauen! Am Mittwoch steigt das erste Champions-League-Spiel der Klubgeschichte – auswärts gegen Chelsea. Von Sport Heute 23.09.2026, 07:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Abenteuer beginnt! Der erste Champions-League-Auftritt der Vereinsgeschichte führt das Frauen-Team der Wiener Austria nach London. Die "Veilchen" sind am Mittwoch (21 Uhr) bei Chelsea gefordert – und krasser Außenseiter.

"Die Vorfreude auf dieses Spiel, auf dieses besondere Ereignis ist wirklich sehr groß", gesteht Coach Stefan Kenesei. "In der Champions League zu spielen, davon träumt jede Fußballerin und jeder Fußballer und dieser Traum geht mit der Reise nach London in Erfüllung. Mit Chelsea wartet ein unglaublich starker Gegner auf uns, aber wir wollen mutig sein und unsere Farben ordentlich vertreten. Wir kommen nicht nach London, um unsere Gegnerinnen zu bewundern und die Stadt anzuschauen."

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Wermutstropfen: Gespielt wird nicht an der Stamford Bridge, sondern an der gut 9.000 Fans fassenden Plough Lane des AFC Wimbledon.

"Wir haben uns diese Spiele gemeinsam erarbeitet und wollen sie deshalb auch genießen, gleichzeitig aber auch daran wachsen und als Mannschaft viel daraus mitnehmen", erklärt Louise Schöffel.

Teamkollegin Lotta Cordes: "Chelsea ist natürlich der ganz klare Favorit. Wir wollen uns auf unsere Stärken im Verteidigen konzentrieren und so versuchen, Chelsea das Leben schwer zu machen. Wir wollen das Spiel auch genießen und Spaß haben."

Die "Blues" sind in der "Königsklasse" erst der Anfang. Die Wienerinnen treffen zudem auf Bayern München, Juventus Turin, Inter Mailand, Benfica und Manchester City.