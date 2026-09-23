i David Alaba kann mit Kosta Runjaic über Wien plaudern. Imago Transfer-Hammer Trainer aus Wien – das erwartet Alaba bei Udinese David Alaba heuert in der Serie A bei Udinese Calcio an. Bei den Italienern wird Deutsch gesprochen – es gibt einige Österreich-Connections. Von Sport Heute 23.09.2026, 11:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Benvenuto! David Alaba setzt seine einzigartige Karriere in der Serie A bei Udinese Calcio fort. Was erwartet den 34-Jährigen in der 100.000-Einwohner-Stadt im Nordosten Italiens, die nur 100 Kilometer von Kärnten entfernt ist?

Der Tabellen-13. spielt im 25.144 Zuschauer fassenden Bluenergy Stadium. Der Marktwert der aktuellen Mannschaft beträgt 158,80 Millionen Euro. Wertvollster Kicker ist Ex-Salzburger Oumar Solet, der auf 20 Millionen kommt. Udinese spielt meist mit Dreierkette – und hat viel Österreich-Bezug.

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Die unglaubliche Klub-Karriere von ÖFB-Star David Alaba i ?

Trainer Kosta Runjaic ist ein 55-jähriger Deutscher, der in Wien geboren wurde. Seit Juli 2024 coacht er die Weiß-Schwarzen, davor war er unter anderem bei Legia Warschau, Pogon Stettin, Kaiserslautern und Darmstadt aktiv.

Ein weiterer Österreich-Bezug ist Sandi Lovric. Der gebürtige Osttiroler wurde bei Sturm Graz groß, entschied sich aber für das slowenische Nationalteam. Seit 2022 steht er bei Udinese unter Vertrag.

Spannend ist auch der Name Matteo Palma – wie Alaba ein Innenverteidiger. Das 18-jährige Talent hat den deutschen Pass, ist aber auch für den ÖFB interessant – es hat über seinen Vater österreichische Wurzeln. Für welchen Verband der 1,95 Meter große Hüne später auflaufen wird, ist offen.

ÖFB-Kaderumbruch im Herbst 2026 i ?

Was Alaba in Udine erwartet, könnte er auch Sebastian Prödl fragen. Der ehemalige ÖFB-Legionär stand von Februar 2020 bis Juni 2021 beim Serie-A-Klub unter Vertrag, absolvierte aber kein Pflichtspiel. Ein Schicksal, das er mit Alexander Manninger teilt. Auch der heuer bei einem Zugunglück verunglückte Torhüter war bei Udinese, ohne eingesetzt zu werden.

Udinese Calcio hat noch nie den Scudetto geholt, auch die Coppa Italia blieb außer Reichweite. Trotz namhafter Ex-Spieler. Unter anderen schnürten nahe der Adria Zico (Bra), Oliver Bierhoff (D), Alexis Sanchez (Chi), Rodrigo De Paul (Arg), Bruno Fernandes (Por) und Dino Zoff (It) die Schuhe. Alaba ist der nächste Star.