i ÖFB-Star David Alaba streckt den Klappstuhl nach oben. IMAGO/Alex Perez Jetzt geht es ganz schnell Der Klappstuhl – neuer Klub macht schon Alaba-Posting Der Wechsel von ÖFB-Star David Alaba nach Italien scheint immer konkreter zu werden. Das zeigt zumindest ein Social-Media-Posting des Vereins. Von Sport Heute 23.09.2026, 11:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Monatelang stand David Alaba ohne Verein da. Nun scheint es aber ganz schnell zu gehen. Der 34-jährige Fußball-Star soll beim italienischen Klub Udinese Calcio, aktuell 13. der Serie A, anheuern. Transfer-Experte Fabrizio Romano hatte zunächst über die Wechsel-Sensation berichtet, nun verdichten sich die Anzeichen.

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Denn Udinese selbst hat mit einem Social-Media-Posting für Aufsehen gesorgt. Der Verein postete nämlich ein Foto eines weißen Klappstuhles, der im Lichtkegel auf dem Rasen steht. Bei einem Klappstuhl denken Fußballfans weltweit sofort an Alaba und seinen denkwürdigen Jubel mit dem nach oben gestreckten weißen Plastiksessel nach dem Champions-League-Triumph 2022 mit Ex-Verein Real Madrid. Unter dem Posting häuften sich jedenfalls die begeisterten Kommentare.

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Romano hatte zunächst noch berichtet, dass es eine mündliche Einigung zwischen dem Klub und Österreichs aktuell nicht einberufenem Nationalteamkapitän geben soll, allerdings noch einige Schritte bis zur Vollzugsmeldung anstehen würden – darunter sicher auch der obligatorische Medizincheck. Und der könnte durchaus zum Knackpunkt werden. Dass Udinese aber dieses Posting absetzt, zeigt, dass einige dieser Schritte wohl schon gegangen sein dürften.

Details zum Deal zwischen Alaba und dem noch titellosen Verein aus Friaul ist aktuell ohnehin nichts bekannt. Nur so viel: Udinese hat durchaus Personalsorgen in der Defensive und könnte deshalb Alaba als Verstärkung durchaus gebrauchen. Der 34-jährige Wiener ist aktuell vereinslos und könnte deshalb sofort bei den Schwarz-Weißen aus dem Norden Italiens einsteigen.

Alabas Vertrag bei Ex-Klub Real Madrid war mit Ende der letzten Saison ausgelaufen. Seither war der Innenverteidiger auf Klubsuche. Er wurde zunächst mit Lazio Rom und dem AC Milan in Verbindung gebracht, genauso mit Club America aus Mexiko. Alle diese Spuren verdichteten sich aber nicht.