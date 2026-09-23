StartseiteSportFussball
Das ÖFB-Team bei der WM im Juni.
Das ÖFB-Team bei der WM im Juni.
GEPA pictures
Duell gegen Israel

Stimme ab! Deine Wunsch-Startelf des ÖFB-Teams

Österreich startet gegen Israel in die Nations League. Stimme jetzt ab, welcher ÖFB-Star in der Startelf stehen soll.
Sport Heute
Von Sport Heute
23.09.2026, 12:18
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Österreich trifft im ersten Spiel nach der WM in der Nations-League-Gruppe B3 auf Israel. Das mit Spannung erwartete Spiel auf der Linzer Gugl am Donnerstag (20.45 Uhr) ist das erste nach dem Großereignis in Amerika. Der Kader des ÖFB verspricht einen Umbruch.

Herzog warnt Rangnick und ÖFB-Team vor  Rückfall

Neben Rekordspieler Marko Arnautovic, der seine Teamkarriere beendet hat, fehlen mit David Alaba und Marcel Sabitzer zwei weitere arrivierte Spieler im Kader von Teamchef Ralf Rangnick. Die "Heute"-Leser können nun abstimmen, wer in der Startelf gegen Israel stehen soll. Aufgestellt wird im Rangnick-typischen 4-2-3-1-System.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Mit dem erst 18-jährigen Vasilje Markovic (Austria Wien), Lukas Jungwirth (LASK), Christian Zawieschitzky (RB Salzburg) und Felix Bacher (Olympique Lyon) stehen gleich vier Debütanten im Aufgebot von Rangnick.

Nach dem Match gegen Israel geht es am Sonntag um 18 Uhr in Wien gegen den Kosovo mit Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda weiter. Danach wartet am 1. Oktober (20.45 Uhr) in Dublin Irland auf das ÖFB-Team, ehe die XXL-Länderspielpause mit dem Rückspiel in Pristina gegen den Kosovo am 4. Oktober (18 Uhr) abgeschlossen wird.

red,Akt. 23.09.2026, 12:21, 23.09.2026, 12:18
Mehr zum Thema
ÖFB-TeamÖFBMarko ArnautovicDavid Alaba

Weiterlesen

Weitere Storys
Marcel SabitzerFranco FodaLASK LinzFK Austria WienNationalmannschaft Irland
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote