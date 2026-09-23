i Das ÖFB-Team bei der WM im Juni. GEPA pictures Duell gegen Israel Stimme ab! Deine Wunsch-Startelf des ÖFB-Teams Österreich startet gegen Israel in die Nations League. Stimme jetzt ab, welcher ÖFB-Star in der Startelf stehen soll. Von Sport Heute 23.09.2026, 12:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich trifft im ersten Spiel nach der WM in der Nations-League-Gruppe B3 auf Israel. Das mit Spannung erwartete Spiel auf der Linzer Gugl am Donnerstag (20.45 Uhr) ist das erste nach dem Großereignis in Amerika. Der Kader des ÖFB verspricht einen Umbruch.

Neben Rekordspieler Marko Arnautovic, der seine Teamkarriere beendet hat, fehlen mit David Alaba und Marcel Sabitzer zwei weitere arrivierte Spieler im Kader von Teamchef Ralf Rangnick. Die "Heute"-Leser können nun abstimmen, wer in der Startelf gegen Israel stehen soll. Aufgestellt wird im Rangnick-typischen 4-2-3-1-System.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Mit dem erst 18-jährigen Vasilje Markovic (Austria Wien), Lukas Jungwirth (LASK), Christian Zawieschitzky (RB Salzburg) und Felix Bacher (Olympique Lyon) stehen gleich vier Debütanten im Aufgebot von Rangnick.

ÖFB-Kaderumbruch im Herbst 2026 i ?

Nach dem Match gegen Israel geht es am Sonntag um 18 Uhr in Wien gegen den Kosovo mit Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda weiter. Danach wartet am 1. Oktober (20.45 Uhr) in Dublin Irland auf das ÖFB-Team, ehe die XXL-Länderspielpause mit dem Rückspiel in Pristina gegen den Kosovo am 4. Oktober (18 Uhr) abgeschlossen wird.