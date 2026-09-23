i Achraf Hakimi Reuters Vorwurf der Vergewaltigung Hakimi scheitert mit Beschwerde gegen Prozess Achraf Hakimi muss sich in Frankreich vor Gericht verantworten. Der PSG-Star bestreitet den Vergewaltigungsvorwurf weiterhin. Von Sport Heute 23.09.2026, 18:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Achraf Hakimi muss sich wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs vor einem französischen Gericht verantworten. Das Kassationsgericht in Paris wies die Beschwerde des 27-Jährigen gegen einen Prozess ab.

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Dem Kapitän der marokkanischen Nationalmannschaft wird vorgeworfen, im Jahr 2023 eine damals 24-jährige Frau in seiner Wohnung vergewaltigt zu haben. Wann das Verfahren vor dem Strafgericht in Nanterre beginnen wird, steht noch nicht fest.

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Hakimi bestreitet die Anschuldigungen seit Beginn des Verfahrens. Der Verteidiger von Paris Saint-Germain weist den Vorwurf zurück und spricht von einer falschen Beschuldigung.

Auch während der Weltmeisterschaft im Sommer war das laufende Verfahren ein Thema. Hakimi wurde bei mehreren Auftritten von Teilen des Publikums ausgepfiffen. Beim WM-Spiel gegen Schottland waren bei zahlreichen Ballkontakten des Marokkaners lautstarke Buhrufe zu hören.

Mit der Entscheidung des Kassationsgerichts ist Hakimis Versuch gescheitert, den Prozess auf diesem Weg zu verhindern. Über Schuld oder Unschuld ist damit nicht entschieden – darüber soll erst das Strafverfahren befinden.