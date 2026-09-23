i Israel-Teamchef Ben Shimon GEPA pictures Respekt vor ÖFB-Team Israel-Teamchef warnt vor dieser Österreich-Stärke Israel zeigt vor dem Nations-League-Duell großen Respekt vor Österreich. Teamchef Ran Ben Shimon warnt vor den Stärken der ÖFB-Auswahl. Von Sport Heute 23.09.2026, 20:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Einen Tag vor dem Nations-League-Spiel in Linz beschäftigt sich Israels Teamchef Ran Ben Shimon intensiv mit der österreichischen Mannschaft. Der 55-Jährige sieht vor allem in der Spielweise des ÖFB-Teams eine große Herausforderung.

"Die Österreicher sind körperlich sehr stark, sie pressen gut und sind als Mannschaft sehr stark", erklärte Ben Shimon. Verstecken will sich Israel am Donnerstag aber nicht: "Wir haben auch gute Spieler und haben uns so vorbereitet, dass wir die Qualitäten des Gegners kennen."

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Nicht optimal verlief die Vorbereitung für sechs israelische Legionäre aus der nordamerikanischen MLS. Wegen Jom Kippur konnten sie erst am Dienstag aus den USA abreisen und stießen am Mittwochfrüh zur Mannschaft. "Das ist eben die Situation, das liegt nicht in unseren Händen", meinte Ben Shimon.

Auch die zahlreichen prominenten Ausfälle bei Österreich sorgen beim Gegner nicht für übermäßigen Optimismus. West-Ham-Offensivspieler Manor Solomon betonte, dass der ÖFB trotz der fehlenden Akteure weiterhin über viel Qualität verfüge.

"Österreich fehlen ein paar Spieler, sie haben aber noch immer sehr gute Spieler, die in Top-Ligen in Europa zum Einsatz kommen", sagte Solomon. Israel erwartet am Donnerstagabend in Linz daher trotz der österreichischen Personalsorgen eine schwierige Aufgabe.