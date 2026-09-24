i Der bulgarische Schiedsrichter Georgi Kabakov leitet Österreich gegen Israel. IMAGO/ZUMA Press Wire Auftakt in Nations League Schiri bei ÖFB-Spiel wurde vor einem Jahr suspendiert Der Bulgare Georgi Kabakov pfeift am Donnerstag den ÖFB-Auftakt in der Nations League gegen Israel. Vor einem Jahr war der Referee noch suspendiert. Von Sport Heute 24.09.2026, 06:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ausgerechnet ein Schiedsrichter mit einer bemerkenswerten Vorgeschichte leitet Österreichs Nations-League-Duell gegen Israel. Der Bulgare Georgi Kabakov wird am Donnerstag (20.45 Uhr) in der Linzer Raiffeisen Arena als Unparteiischer fungieren. Vor nicht einmal einem Jahr war der international erfahrene Referee in seiner Heimat nach einem folgenschweren VAR-Einsatz aus dem Verkehr gezogen worden.

Am 7. Oktober 2025 griff die Schiedsrichterkommission des bulgarischen Fußballverbandes hart durch. Kabakov und sein Kollege Vladimir Valkov wurden "auf unbestimmte Zeit" suspendiert. Als Grund nannte der Verband ausdrücklich ihre "unbefriedigende Leistung" als Video-Schiedsrichter beim Erstliga-Spiel zwischen Slavia und Lokomotiv Sofia. Die Partie hatte Slavia mit 2:0 gewonnen.

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Im Mittelpunkt stand der Treffer zum 1:0. Nach Angaben der staatlichen bulgarischen Nachrichtenagentur BTA ging dem Tor eine Aktion von Slavia-Spieler Martin Georgiev voraus, bei der dieser den Ball mit beiden Händen spielte und anschließend für Emil Stoev auflegte. Der Treffer wurde dennoch anerkannt. Kabakov war bei der Partie als VAR eingesetzt.

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Die drastisch klingende Suspendierung dauerte allerdings nicht lange. Schon am 4. November 2025 führte der bulgarische Verband Kabakov wieder bei seinen offiziellen Schiedsrichter-Ansetzungen: Für die Partie Spartak Varna gegen Septemvri Sofia am 7. November wurde er sogar als Hauptschiedsrichter eingeteilt. Damit war die zunächst zeitlich nicht begrenzte Sperre spätestens einen Monat nach ihrer Verhängung wieder aufgehoben.

Und international hatte die Suspendierung ohnehin nicht gegolten. Die UEFA setzte im Oktober 2025 ebenso auf Kabakov. Nämlich beim Europa-League-Duell Maccabi Tel Aviv gegen Midtjylland am 23. Oktober.