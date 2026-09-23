i Austrias Modesta Uka im Zweikampf mit Keira Walsh von Chelsea GEPA pictures 0:1 in London Austria schrammt an CL-Sensation gegen Chelsea vorbei Die Doublesiegerinnen aus Österreich verkauften sich zum Champions-League-Start teuer, mussten sich Chelsea aber 0:1 geschlagen geben. Von Sport Heute 23.09.2026, 22:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Starkes Ausrufezeichen gegen ein Elite-Team, doch der harte Kampf der Austria-Frauen blieb am Mittwochabend in London unbelohnt. Die "Veilchen" verloren zum Auftakt der Ligaphase der Champions League gegen Top-Team Chelsea im Wimbledon-Stadion 0:1 (0:1).

Wieke Kaptein (11.) erzielte das einzige Tor der Britinnen. Modesta Uka scheiterte in der Schlussphase nur hauchdünn am sensationellen Ausgleich, traf aus kurzer Distanz die Stange.

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Die achtfachen englischen Meisterrennen setzten sich durch. Das 0:1 ist für die CL-Debütantinnen aus Österreich dennoch ein Achtungserfolg: Alleine Chelseas Frauen-Budget beträgt 17 Millionen Euro und ist damit höher als der gesamte Klub-Etat der Austria – Frauen und Männer kommen zusammen auf knapp 15 Millionen.

Auch die Statistik weist Beachtliches ab: Österreichs Meisterinnen hatten mehr Schüsse (15:13), deutlich mehr Eckbälle (9:4) und zeigten sich vor allem im Konterspiel gefährlich. Mit zwei Drittel Ballbesitz war Chelsea erwartungsgemäß spielgestaltend, aber selten zwingend.

ÖFB-Kaderumbruch im Herbst 2026 i ?

Für die Austria geht es in Runde zwei mit dem ersten Heimspiel der Champions League weiter. Am 1. Oktober (Donnerstag, 18.45 Uhr Anpfiff) empfangen die Wienerinnen Inter Mailand.