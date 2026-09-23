Austria schrammt an CL-Sensation gegen Chelsea vorbei

Ein Starkes Ausrufezeichen gegen ein Elite-Team, doch der harte Kampf der Austria-Frauen blieb am Mittwochabend in London unbelohnt. Die "Veilchen" verloren zum Auftakt der Ligaphase der Champions League gegen Top-Team Chelsea im Wimbledon-Stadion 0:1 (0:1).
Wieke Kaptein (11.) erzielte das einzige Tor der Britinnen. Modesta Uka scheiterte in der Schlussphase nur hauchdünn am sensationellen Ausgleich, traf aus kurzer Distanz die Stange.
Die achtfachen englischen Meisterrennen setzten sich durch. Das 0:1 ist für die CL-Debütantinnen aus Österreich dennoch ein Achtungserfolg: Alleine Chelseas Frauen-Budget beträgt 17 Millionen Euro und ist damit höher als der gesamte Klub-Etat der Austria – Frauen und Männer kommen zusammen auf knapp 15 Millionen.
Auch die Statistik weist Beachtliches ab: Österreichs Meisterinnen hatten mehr Schüsse (15:13), deutlich mehr Eckbälle (9:4) und zeigten sich vor allem im Konterspiel gefährlich. Mit zwei Drittel Ballbesitz war Chelsea erwartungsgemäß spielgestaltend, aber selten zwingend.
Für die Austria geht es in Runde zwei mit dem ersten Heimspiel der Champions League weiter. Am 1. Oktober (Donnerstag, 18.45 Uhr Anpfiff) empfangen die Wienerinnen Inter Mailand.