i Bayerns Star-Stürmer Harry Kane. IMAGO/Sportfoto Rudel Das gab es noch nie "Hybrid-Kane": Bayern-Star denkt an Doppel-Karriere Harry Kane kann sich für die Zukunft ein ungewöhnliches Karriere-Modell in den USA vorstellen. Von Sport Heute 24.09.2026, 08:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Harry Kane kann sich für die Zukunft ein ungewöhnliches Karriere-Modell in den USA vorstellen. Der 33-jährige Bayern-Star brachte vor Englands Nations-League-Spiel gegen Spanien sowohl einen Wechsel in die Major League Soccer als auch einen Ausflug in die NFL ins Gespräch.

"Vielleicht könnte das irgendwann eine Möglichkeit sein, wenn ich in Zukunft in der MLS oder irgendwo in dieser Richtung spiele – wegen der unterschiedlichen Saisonverläufe könnte man beides miteinander verbinden", erklärte Kane.

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Dass der englische Torjäger mit einem Engagement in der MLS liebäugelt, ist neu. Über einen möglichen Wechsel zum American Football nach seiner Fußball-Karriere hatte Kane hingegen schon mehrfach gesprochen.

Sollte er tatsächlich versuchen, sich als Kicker in der NFL durchzusetzen, möchte der Engländer die Sache professionell angehen. "Wenn ich es machen würde, dann würde ich es ernst nehmen. Ich würde mir vorher sechs Monate bis ein Jahr Zeit nehmen, um gezielt dafür zu trainieren", stellte Kane klar.

Parallelen zu seiner aktuellen Tätigkeit sieht der Stürmer vor allem bei Elfmetern. "Ich schieße Elfmeter, und der Druck und die Technik sind sehr ähnlich. Wenn ich das tun würde, wäre ich vom Training her diesem Sport näher als jeder anderen Sportart", sagte Kane.

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Konkrete Pläne für einen Wechsel in die USA gibt es derzeit allerdings nicht. "Im Moment ist das nur etwas, was ich im Hinterkopf habe, denn aktuell habe ich das Gefühl, dass ich hier so lange wie möglich spielen möchte."

Und das offenbar weiterhin beim FC Bayern. Kane bestätigte gleichzeitig, dass die Gespräche über eine Vertragsverlängerung beim deutschen Rekordmeister weit fortgeschritten sind.

"Wir sind ziemlich nah dran. Es gibt noch ein paar Dinge, die wir klären müssen", sagte der Torjäger. Eine Einigung könnte schon bald folgen: "Ich glaube, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis es eine entsprechende Verkündung gibt."

Bei den Verhandlungen soll es neben Kanes künftigem Gehalt auch um die Laufzeit des neuen Vertrags gehen. Im Raum steht demnach eine Verlängerung bis 2029 oder 2030.