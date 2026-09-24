i Michael Gregoritsch steht in der Startelf. GEPA pictures Viel Erfahrung Das ist die Wunsch-Elf der "Heute"-Leser gegen Israel In Linz steigt heute (20.45 Uhr) das Nations-League-Duell zwischen Österreich und Israel. "Heute" wollte von euch die Wunsch-Startelf wissen. Von Sport Heute 24.09.2026, 12:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Anpfiff in der Nations League! Österreich bestreitet heute (20.45 Uhr) gegen Israel das erste Match seit dem WM-Aus. Teamchef Ralf Rangnick hat die Aufgabe, eine neue Mannschaft zu formen – im Kader tummeln sich neun neue Gesichter. Doch wen stellt er in Linz auf?

"Heute" fragte bei den Lesern nach, wie ihre Startelf gegen Israel aussieht. Sie setzen beim 4-2-3-1-System vorwiegend auf bewährte Kräfte.

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ÖFB-Kaderumbruch im Herbst 2026 i ?

Im Tor beginnt Alexander Schlager, obwohl er bei seinem neuen Verein Werder Bremen nur auf der Bank sitzt. Der Keeper erhielt 44 Prozent der Stimmen.

In der Viererkette beginnt links Phillipp Mwene (50 Prozent) und rechts Stefan Posch (63 Prozent). Das Innenverteidiger-Duo bilden Kevin Danso (39 %) und Philipp Lienhart (23 %).

Kommen wir zur Doppel-Sechs. Auch in der Schaltzentrale wollen die "Heute"-User ein eingespieltes Paar sehen: Nicolas Seiwald und Xaver Schlager. Beide bekamen jeweils 44 Prozent der Stimmen.

Am rechten Flügel bekommt Frosinone-Legionär Romano Schmid euer Vertrauen – 54 Prozent. Spielmacher auf der Zehn ist Paul Wanner (53 Prozent). Links wirbelt Marco Grüll (43 Prozent), der bei Werder zuletzt stark performte.

Bleibt die Frage nach dem Solo-Stürmer. Eure Antwort: Michael Gregoritsch. Der Neo-Kapitän erhielt 55 Prozent der abgegebenen Votes.

Die Partie wird um 20.45 Uhr angepfiffen. "Heute" tickert das Match wie gewohnt live. Alle weiteren Infos bekommt ihr im Datencenter.