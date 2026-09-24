i DFB-Coach Jürgen Klopp. IMAGO/Sven Simon Strenge Regeln Handy und Friseurverbot! Klopp greift beim DFB durch Jürgen Klopp greift beim DFB-Team durch. Der neue Bundestrainer führt klare Regeln ein und verbietet seinen Stars Handys und Friseurbesuche. Von Sport Heute 24.09.2026, 10:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jürgen Klopp zieht beim DFB-Team die Zügel an. Der neue Bundestrainer hat klare Regeln für seine Spieler aufgestellt. Dabei geht es nicht nur um die Arbeit auf dem Platz, sondern auch um Handys, gemeinsame Mahlzeiten, Familienbesuche und sogar Friseurtermine.

Seit Montag bereitet der 59-Jährige die 24 Spieler seines "Kader 1" auf die kommenden Nations-League-Partien vor. Laut "Sport Bild" legt Klopp dabei großen Wert auf Pünktlichkeit und Gemeinschaft. Zu den Mahlzeiten müssen alle Spieler rechtzeitig am Tisch sitzen. Dadurch sollen der Austausch innerhalb der Mannschaft und der Teamgeist gefördert werden.

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Auch Smartphones dürfen nicht überall dabei sein. Bei der Aktivierung vor den Spielen, etwa im Kraftraum oder während Behandlungen, herrscht Handy-Verbot. Klopp möchte, dass sich seine Spieler vollständig auf ihre Aufgaben konzentrieren und stärker miteinander kommunizieren.

Selbst für Friseurbesuche gibt es eine klare Vorgabe. Ein Friseur im Mannschaftshotel gehört unter Klopp der Vergangenheit an. Wer sich die Haare schneiden lassen möchte, muss das bereits vor der Anreise zum Nationalteam erledigen. Die neuen Regeln sollen bereits im August bei einer Tagung in Blankenhain festgelegt worden sein.

Änderungen gibt es auch bei Familienbesuchen während großer Turniere. Angehörige sollen künftig nicht mehr dauerhaft im Mannschaftshotel untergebracht werden. Stattdessen sind gezielte Besuche vorgesehen, damit sich die Spieler möglichst ohne Ablenkung auf ihre sportlichen Aufgaben konzentrieren können.

Auch auf dem Platz verfolgt Klopp klare Vorstellungen. "Ich habe seit 25 Jahren Mannschaften entwickelt, in denen alle immer verantwortlich sind für die Defensive. Alle. Immer", erklärt der ehemalige Liverpool-Trainer.

Statt einer klassischen Manndeckung setzt Klopp auf Raumverteidigung, aggressives Gegenpressing und das von ihm bezeichnete "organisierte Chaos". Die Spieler in Ballnähe sollen sofort Druck auf den Gegner ausüben, während ihre Mitspieler Passwege zustellen und das Zentrum absichern.