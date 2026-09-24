i Andy Burnham REUTERS/Temilade Adelaja Alkoholverbot vor dem Aus? Britischer Premier will wieder Bier im Stadion erlauben Der britische Premierminister Andy Burnham kann sich vorstellen, das geltende Alkoholverbot auf den Tribünen der Fußballstadien aufzuheben. Von Sport Heute 24.09.2026, 13:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der britische Premierminister Andy Burnham kann sich vorstellen, das seit Jahrzehnten geltende Alkoholverbot auf den Tribünen englischer Fußballstadien aufzuheben. Dass ausgerechnet Fußballfans anders behandelt werden als Besucher anderer Sportveranstaltungen, hält der Labour-Politiker für unfair.

"Ich finde es nicht fair, Fußballfans auf diese Weise herauszugreifen", erklärte Burnham laut der Nachrichtenagentur PA. Seit 1985 ist es in den höchsten fünf Spielklassen des englischen Männerfußballs verboten, in Sichtweite des Spielfelds Alkohol zu konsumieren.

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Eingeführt wurde die Regel zu einer Zeit, als der englische Fußball massiv mit gewalttätigen Hooligans zu kämpfen hatte. Burnham ist der Ansicht, dass sich der Fußball seither verändert habe und die jahrzehntealte Regelung deshalb überprüft werden sollte. Denkbar wäre für ihn zunächst auch ein Testlauf.

Der Premierminister ist selbst bekennender Fußballfan und Anhänger des FC Everton. Sein Vorstoß stößt bei der Football Supporters’ Association (FSA) auf Zustimmung. Die Fan-Vertretung begrüßt eine mögliche Lockerung der Vorschriften.

Kritischer sieht das die für den Fußball zuständige Polizeieinheit UK Football Policing Unit. Sie warnt davor, das Verbot vorschnell aufzuheben. In anderen Sportarten gebe es nicht dasselbe Ausmaß an Gewalt und kriminellem Verhalten wie im Fußball. Zwar sei nur eine Minderheit der Fans dafür verantwortlich, Alkohol spiele bei entsprechenden Zwischenfällen aber häufig eine bedeutende Rolle.

Ob das seit mehr als 40 Jahren bestehende Verbot tatsächlich fällt, ist damit noch offen. Burnhams Vorstoß könnte nun aber eine neue Diskussion über Alkohol auf englischen Fußballtribünen auslösen.