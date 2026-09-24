i ÖFB-Star Ralf Rangnick. GEPA pictures Für Israel-Duell Rangnick streicht vier Spieler aus dem ÖFB-Kader ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat 27 Spieler in seinen Nations-League-Kader berufen, vier davon müssen jedenfalls gegen Israel zuschauen. Von Sport Heute 24.09.2026, 18:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eines ist klar: Österreichs Teamchef hat für den Auftakt der Nations-League-Gruppe B3 zwei Fixstarter. Im Tor wird Alexander Schlager von Werder Bremen beginnen, als Solospitze agiert Michael Gregoritsch, der formstarke Augsburg-Legionär trägt auch die ÖFB-Kapitänsschleife.

Aus der restlichen Aufstellung hat Rangnick vor dem Nations-League-Auftakt in der ausverkauften Linzer Raiffeisen Arena noch ein Geheimnis gemacht. Klar ist aber: Der Kader sieht gänzlich anders aus. Zehn Spieler, die noch dem WM-Kader angehört hatten, sind aus den unterschiedlichsten Gründen nicht mit dabei. Dafür berief Rangnick neun Neue in seinen 27-Mann-Kader.

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Drei Spieler nicht im Kader

Für das Duell mit den Israelis musste Rangnick sein Aufgebot allerdings reduzieren. Im Matchkader sind maximal 20 Feldspieler plus drei Torhüter erlaubt. Rangnick musste seinen Kader deshalb auch reduzieren, für vier Spieler gab es bloß einen Platz auf der Tribüne.

ÖFB-Kaderumbruch im Herbst 2026 i ?

Einerseits erwischte es die neue Salzburger Nummer eins Christian Zawieschitzky, ebenso nicht Teil des ÖFB-Auftaktspiels in der Nations League sind Lyon-Legionär Felix Bacher, Schalke-Legionär Maximilian Wöber und Austria-Toptalent Vasilije Markovic.

Mit dem zurückgetretenen Marko Arnautovic, den verletzten Konrad Laimer und Christoph Baumgartner, dem pausierenden Marcel Sabitzer und David Alaba, der gerade erst bei Udinese Calcio angeheurt hat, fehlen jedenfalls fünf Leistungsträger.