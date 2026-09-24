i Jerome Boateng GEPA Unterschrift am Wochenende Skandal-Kicker Boateng winkt erster Trainerjob Der skandalöse Ex-Fußballer Jerome Boateng wird erstmals Trainer und einen job in der Türkei annehmen. Von Sport Heute 24.09.2026, 16:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach seinem Aus beim LASK könnte Jerome Boateng schon bald auf die große Fußballbühne zurückkehren. Der deutsche Weltmeister von 2014 soll vor seinem ersten Trainerjob im Profibereich stehen.

Seit der Vertragsauflösung bei den Linzern im August des vergangenen Jahres war es ruhig um den mittlerweile 38-Jährigen geworden. Schon während seiner aktiven Zeit beim LASK sammelte Boateng allerdings erste Erfahrungen an der Seitenlinie und arbeitete im Nachwuchsbereich als Co-Trainer.

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Nun soll es den ehemaligen Bayern-Star in die Türkei ziehen. Wie der türkische Sender "HT Spor" berichtet, wird Boateng neuer Co-Trainer bei Trabzonspor. Beide Seiten sollen sich bereits auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben. Am kommenden Wochenende werde der 38-Jährige zur Vertragsunterschrift erwartet.

Bei Trabzonspor würde Boateng künftig an der Seite seines Landsmanns Thomas Reis arbeiten. Der Deutsche wurde erst vor knapp einer Woche als Nachfolger von Fatih Tekke präsentiert und erwischte einen perfekten Einstand. Sein erstes Spiel gegen Galatasaray gewann Trabzonspor deutlich mit 4:0.

Auch im Kader des türkischen Klubs finden sich einige prominente Namen. Mit Fabinho und Mohamed Salah stehen zwei ehemalige Liverpool-Stars unter Vertrag. Zudem läuft mit Chibuike Nwaiwu der Rekordabgang des WAC für den Conference-League-Teilnehmer auf.