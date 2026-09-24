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Jerome Boateng
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Unterschrift am Wochenende

Skandal-Kicker Boateng winkt erster Trainerjob

Der skandalöse Ex-Fußballer Jerome Boateng wird erstmals Trainer und einen job in der Türkei annehmen.
Sport Heute
Von Sport Heute
24.09.2026, 16:54
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Nach seinem Aus beim LASK könnte Jerome Boateng schon bald auf die große Fußballbühne zurückkehren. Der deutsche Weltmeister von 2014 soll vor seinem ersten Trainerjob im Profibereich stehen.

Bayern wollte Weltmeister – sie hatten keine Chance

Seit der Vertragsauflösung bei den Linzern im August des vergangenen Jahres war es ruhig um den mittlerweile 38-Jährigen geworden. Schon während seiner aktiven Zeit beim LASK sammelte Boateng allerdings erste Erfahrungen an der Seitenlinie und arbeitete im Nachwuchsbereich als Co-Trainer.

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Nun soll es den ehemaligen Bayern-Star in die Türkei ziehen. Wie der türkische Sender "HT Spor" berichtet, wird Boateng neuer Co-Trainer bei Trabzonspor. Beide Seiten sollen sich bereits auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben. Am kommenden Wochenende werde der 38-Jährige zur Vertragsunterschrift erwartet.

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Bei Trabzonspor würde Boateng künftig an der Seite seines Landsmanns Thomas Reis arbeiten. Der Deutsche wurde erst vor knapp einer Woche als Nachfolger von Fatih Tekke präsentiert und erwischte einen perfekten Einstand. Sein erstes Spiel gegen Galatasaray gewann Trabzonspor deutlich mit 4:0.

Auch im Kader des türkischen Klubs finden sich einige prominente Namen. Mit Fabinho und Mohamed Salah stehen zwei ehemalige Liverpool-Stars unter Vertrag. Zudem läuft mit Chibuike Nwaiwu der Rekordabgang des WAC für den Conference-League-Teilnehmer auf.

red,24.09.2026, 16:54
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